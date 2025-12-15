Май Абрикосов — про Бородину: "У Ксении в голове мужики, браки, измены. Тея переняла ее систему ценностей"

Бывший участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов высказался о материнстве Ксении Бородиной. Он считает, что та прививает детям свою систему ценностей.

Ранее муж телеведущей, блогер Николай Сердюков, вступился за падчерицу Теону после волны хейта. Он заявил, что паблики в соцсетях показали девочку недалекой и избалованной. Только потому что та хочет иметь виллу на Мальдивах и ездить на "Роллс-Ройсе". Так и блогерша Надежда Стрелец заявила, что Теона вовсе не ведет себя лицемерно.

Мнение Абрикосова о семье Бородиной

Май считает, что дочки телеведущей вполне могут позаимствовать у звездной матери ее манеры и те ценности, которые та транслирует. Абрикосов заверил, что Ксюша обеспечивает своих детей, закрывая все их материальные потребности.