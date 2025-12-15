Май Абрикосов — про Бородину: "У Ксении в голове мужики, браки, измены. Тея переняла ее систему ценностей"

Бывший участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов высказался о материнстве Ксении Бородиной. Он считает, что та прививает детям свою систему ценностей.
Ранее муж телеведущей, блогер Николай Сердюков, вступился за падчерицу Теону после волны хейта. Он заявил, что паблики в соцсетях показали девочку недалекой и избалованной. Только потому что та хочет иметь виллу на Мальдивах и ездить на "Роллс-Ройсе". Так и блогерша Надежда Стрелец заявила, что Теона вовсе не ведет себя лицемерно.
Мнение Абрикосова о семье Бородиной
Май считает, что дочки телеведущей вполне могут позаимствовать у звездной матери ее манеры и те ценности, которые та транслирует. Абрикосов заверил, что Ксюша обеспечивает своих детей, закрывая все их материальные потребности.
"Но помимо материальных благ в детей нужно вкладывать и духовные, а именно заниматься их воспитанием. Однако у Ксении в голове мужики, браки, измены, частные детективы.
Я понимаю, неприятно вдруг неожиданно для себя обнаружить, что дочь впитала от тебя не что ты говоришь ей, а то что делаешь. Ксения удивляется тому, что Тея переняла ее систему ценностей", — заявил Абрикосов.
Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной на ГУМ-катке. Фото: соцсети
Что Абрикосов говорил о Сердюкове
Экс-участник телестройки также удивляется тому, что нынешний муж Бородиной ведет себя как известная в медийном пространстве личность. Он подметил, что Николай выглядит так, словно вышел из дома выбросить мусор, а его случайно пустили в клуб или на светский вечер.
Кроме того, Май посоветовал Ксении как можно чаще говорить с дочерьми на шопинге и в ресторанах о семье, добре и простых понятиях — искусстве, кино, театре. Он надеется, что Бородина сумеет донести до детей, что главное в жизни — это нечто более важное, чем удачное замужество.
А как вы считаете, почему Абрикосов критикует то, как Бородина воспитывает детей? Пишите в комментариях.
