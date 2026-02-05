Свет против тьмы: кто принимает участие в психологическом реалити ТНТ "Мастер игры"

На фоне знойных марокканских пейзажей и в интерьерах роскошного замка стартовали съемки второго сезона одного из самых громких проектов ТНТ — психологического реалити-шоу "Мастер игры". После триумфального дебюта, покорившего аудиторию своей напряженной интеллектуальной дуэлью, проект возвращается с новыми правилами, более жесткими испытаниями и звездным составом из 17 медийных личностей.
Кто принимает участие в новом сезоне "Мастера игры"
Участников ждет не просто игра, а настоящая психологическая битва, где правят манипуляции, стратегия и холодный расчет. Вновь собрались звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, блогеры и даже финалисты "Экстрасенсов. Битва сильнейших". Их цель — главный приз в 10 миллионов рублей, но путь к нему будет вымощен испытаниями на прочность, доверие и предательство.
Свет против Тьмы: обновленные правила игры
С первых минут участникам придется забыть о понятии "доверие". Таинственный Мастер разделит игроков на два лагеря: Светлых и Темных. Каждую ночь трое избранных Мастером Темных будут устранять одного Светлого игрока. Задача Светлых — днем, в ходе обсуждений за круглым столом, вычислять и изгонять скрытых противников.
Однако баланс сил может меняться мгновенно. Если Темный покидает игру, на его место может встать один из Светлых, перейдя на сторону противника. Кроме того, Мастер будет вводить в игру новых участников и временно пополнять ряды Светлых, делая каждую серию непредсказуемой.
Кадр съемок "Мастер игры". Фото: ТНТ
Испытания и личная стратегия
На командных испытаниях игроки ненадолго объединятся, чтобы пополнить общий банк. Но основное время — это время личной игры. Каждый сам за себя, полагаясь лишь на свою интуицию, умение "читать" людей и заключать тактические союзы. В этой игре невозможно остаться в тени — каждый раскроется с неожиданной стороны, порой удивляя даже самого себя.
Над всем этим царит фигура Мастера — невидимого кукловода, который проверяет участников на слабость, амбиции и волю к победе. Его личность скрыта, а связующим звеном между ним и игроками становится загадочный помощник Али.
Второй сезон "Мастера игры" обещает стать эталоном психологического реалити, где под марокканским солнцем развернется драма человеческих амбиций, хитрости и желания победить любой ценой. Кто сумеет сохранить лицо, а кто сорвет маску? Кто заберет весь банк? Ответ — в новом сезоне на ТНТ.
Наследие успеха и новые горизонты
Первый сезон доказал, что зритель жаждет сложного, интеллектуального противостояния. С долей 11,3% в целевой аудитории (Все 14-44, Россия 0+) по данным Mediascope, "Мастер игры" стал одним из флагманов канала. Во втором сезоне создатели обещают еще более изощренные испытания на логику, изобретательность и психологическую устойчивость. Напряжение не будет спадать ни на минуту, а до финала дойдут лишь те, кто сумеет выдержать давление, закулисные интриги и постоянный риск.
Кадр съемок "Мастер игры". Фото: ТНТ
