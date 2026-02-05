Свет против тьмы: кто принимает участие в психологическом реалити ТНТ "Мастер игры"

На фоне знойных марокканских пейзажей и в интерьерах роскошного замка стартовали съемки второго сезона одного из самых громких проектов ТНТ — психологического реалити-шоу "Мастер игры". После триумфального дебюта, покорившего аудиторию своей напряженной интеллектуальной дуэлью, проект возвращается с новыми правилами, более жесткими испытаниями и звездным составом из 17 медийных личностей.

Кто принимает участие в новом сезоне "Мастера игры"

Участников ждет не просто игра, а настоящая психологическая битва, где правят манипуляции, стратегия и холодный расчет. Вновь собрались звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, блогеры и даже финалисты "Экстрасенсов. Битва сильнейших". Их цель — главный приз в 10 миллионов рублей, но путь к нему будет вымощен испытаниями на прочность, доверие и предательство.

Свет против Тьмы: обновленные правила игры

С первых минут участникам придется забыть о понятии "доверие". Таинственный Мастер разделит игроков на два лагеря: Светлых и Темных. Каждую ночь трое избранных Мастером Темных будут устранять одного Светлого игрока. Задача Светлых — днем, в ходе обсуждений за круглым столом, вычислять и изгонять скрытых противников.

Однако баланс сил может меняться мгновенно. Если Темный покидает игру, на его место может встать один из Светлых, перейдя на сторону противника. Кроме того, Мастер будет вводить в игру новых участников и временно пополнять ряды Светлых, делая каждую серию непредсказуемой.