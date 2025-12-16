Водонаева о Бородиной: «Сердюков и турецкие сериалы — это ее уровень»

Алена Водонаева резко прошлась по своей заклятой подружке по "Дому-2" Ксении Бородиной, комментируя запуск ее нового интервью-проекта.

В эфире шоу Евгении Медведевой "Без комментариев", где обсуждался новый формат Бородиной, разговор быстро перешел к личным отношениям и прошлым разногласиям между ними.

"Бородина меня заблокировала во всех соцсетях еще 10 лет назад. Мы с тех пор вообще не общаемся", — отметила Водонаева.

Дальше — больше. Когда Женя Медведева попыталась выяснить причину конфликта, Алена призналась, что уже не помнит деталей, однако едкие комментарии в адрес телеведущей посыпались с новой силой.

Она заявила, что Ксения "чудовищно разговаривает" и "чудовищно формулирует мысли", а ее образование и стиль базируются на просмотре турецких сериалов. По мнению Водонаевой, словарный запас и интересы Бородиной ограничиваются сюжетами турецких мелодрам.

Не обошла вниманием Водонаева и новоявленного мужа Ксении Николая Сердюкова.

"Я, конечно, им желаю счастья. Но Сердюков и турецкие сериалы — это ее уровень", — токсично подытожила Водонаева.

Ну что ж, теперь ждем ответ от Ксении.