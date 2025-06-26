Муцениеце живет отдельно от Дранги: но беременность есть

Агата Муцениеце и Петр Дранга живут порознь. Влюбленные пока так и не съехались. Говорят, что каждые выходные они завтракают в кафе на Патриарших прудах. При этом Агата и Петр выглядят счастливыми и влюбленными. Они увлеченно болтают, не замечая праздных зевак.

"Свадьба свадьбой, но они даже не съехались, живут порознь. И разъезжаются в разных машинах после мероприятий", - обсуждают пару коллеги.

Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным поселилась с дочкой Мией в четырехкомнатной квартире на Речном вокзале. Эта жилплощадь досталась актрисе после развода с мужем, пишет kp.ru. Позже Агата купила себе загородный дом. Вот уже два года Муцениеце делает в коттедже ремонт. Стоимость дачи — порядка 20 млн рублей.

Актриса пока еще носит фамилию бывшего мужа. По документам, она как и Зепюр Брутян, Прилучная. Поклонники задаются вопросом: возьмет ли Агата фамилию Дранги после свадьбы. Тот купил Агате кольцо за 6 млн рублей. Также пара ждет ребенка. Муцениеце уже на пятом месяце беременности. И они вот-вот сыграют свадьбу.