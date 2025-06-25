Дранга прервал молчание на фоне беременности Муцениеце: "Я не помощник"

Агата Муцениеце нашла свое женское счастье рядом с Петром Дрангой. Тот не просто позвал ее замуж. Они ждут появления общего ребенка. У актрисы ест сын Тимофей и дочка Мия от Павла Прилучного. Пол своего третьего малыша Агата пока скрывает.

36-летняя Муцениеце дала понять, что влюблена. Петр сумел найти подход и к дочке актрисы. Мия приняла отчима в дом. Она давно мечтала, чтобы ее мама вышла замуж. Журналисты дозвонились до Петра и поздравили его с пополнением в семье. Но аккордеонист на уловку не попался. Комментировать беременность возлюбленной он не стал.

"Я плохой помощник в этих вопросах, и не сторонник комментировать личное. Я не стремлюсь к известности по данной части. Так что ничего рассказать не смогу. Если же возникнут вопросы по части творчества, искусства, то с радостью", — приводит Woman.ru слова Петра.

Для 41-летнего Дранги этот ребенок будет первым. Похоже, что пол и имя будущего малыша раскроет только Агата. Она всегда откровенна с поклонниками. Не скрывала актриса и своих судов с Прилучным. Муцениеце пыталась отстоять право на то, чтобы сын Тимофей жил с ней. Но мальчик долгое время даже не общался с мамой. Только сейчас они более или менее наладили связь.