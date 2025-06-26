Дранга купил беременной Муцениеце кольцо за 6 млн рублей

36-летняя Агата Муцениеце готовится к свадьбе с Петром Дрангой. Все неприятности остались позади. Она пять лет назад развелась с Павлом Прилучным. От него актриса родила сына Тимофея, ему двенадцать лет и дочку Мию, ей девять лет.

Пользователи Сети уверены: у Агаты в жизни наступила светлая полоса. Дранга сделал ей предложение руки и сердца в Крыму. Муцениеце ответила согласием.

"Летом будут свадьба и венчание", - рассказал kp.ru близкий друг Агаты.

Влюбленные решили поторопиться. Ведь они ждут ребенка. Говорят, что Муцениеце уже на пятом месяце. Чтобы не терять форму актриса продолжала ходить в спортзал.

Слухи об интересном положении Агаты подтвердились, когда та ушла из кабаре Crave. На сцену Муцениеце выходила в сверкающем боди. Но в беременность от подобных спектаклей ей пришлось отказаться. Она уже не могла танцевать на сцене.

Актриса не скрывала, что мечтала родить третьего ребенка. Но для этого ей хотелось найти подходящего спутника жизни. "Хочу мальчика кудрявого. Но мне надо обязательно для этого создать семью, я не смогу родить ребенка только для себя", - призналась Муцениеце.

В подарок от Дранги она получила кольцо бренда Mercury из белого золота с бриллиантом в окружении небольших камней. Об этом рассказал ювелир Григорий Бакатов. Он уточнил, что такое украшение в бутике стоит порядка 6 млн рублей. Финансовых проблем у жениха нет. И он может позволить себе такие траты.