Муцениеце показала фото с сыном Тимофеем: эти полные любви глаза

Агата Муцениеце поделилась с поклонниками своим памятным фото, на котором она позировала с сыном Тимофеем. На снимке мальчугану не больше 9-10 лет. А это значит, что фото было сделано давно. Уже почти год Тимофеем живет с отцом Павлом Прилучным.

Агата тяжело переносила развод с мужем. Также ей нелегко было принять то, что сын захотел остаться с отцом.

Агата признается, что не хочет давить на сына. Она надеется, что когда-нибудь он сам захочется вернуться домой. Ходили слухи, что мальчик удалил маму из подписчиков в своих соцсетях. И даже перестал общаться с бабушкой Нонной. Та передавала ему подарки ко дню рождения. Но все они вернулись по почте обратно. Также мальчик не берет трубку, когда ему звонят родственники.

Муцениеце заявила, что больше не хочет "спорить" с бывшим мужем из-за того, с кем будет жить Тимофей. Агата намерена заняться своей личной жизнью. Тем более, что актрису позвали замуж. Аккордеонист Петр Дранга сделала Муцениеце предложение руки и сердца. Та ответила согласием, приняв помолвочное колечко.