Почему разошлись Агата Муцениеце и Павел Прилучный?

Актерская пара, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись в 2020-м году.

Год до этого супруги уже жили раздельно. Агата Муцениеце тогда в своих соцсетях рассказывала, что в их доме творилось ужасное, Павел поднимал на нее руку.

Прилучный же никогда обвинения бывшей жены в свой адрес не комментировал. Лишь спустя два года после развода он рассказал, что у них с Агатой были разные цели в жизни, поэтому они и расстались. Правда, о том, что они разные, Муцениеце и Прилучный поняли уже после рождения двоих детей, Тимофея и Мии.

Сейчас у каждого из экс-супругов своя личная жизнь. Павел Прилучный женат, у него подрастает сын Микаэль от актрисы Зепюр Брутян.

Готовится к новому замужеству и Агата Муцениеце. Ее избранник Петр Дранга сделал ей предложение, летом пара обвенчается.