С кем останется сын Муцениеце и Прилучного: состоялось новое заседание суда

21 мая в Головинском суде города Москвы состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого решался вопрос о месте жительства 12-летнего сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея.

После заседания суда адвокат Павла Прилучного сообщила журналистам, что Агата Муцениеце согласилась принять любое решение своего сына Тимофея.

"Она, как я полагаю, не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Все доказательства собраны, следующее заседание назначено на 20 июня", — цитирует издание 'СтарХит' адвоката Павла Прилучного Оксану Даниелову.

Не исключено, что Агата Муцениеце поняла, что настаивать на проживании сына с ней бесполезно, после недавней встречи с Тимофеем.

Есть мнение, что Павел Прилучный решил отобрать сына у Агаты Муцениеце, чтобы не платить бывшей жене огромные алименты на детей. Но как уточнила адвокат Даниелова, Муцениеце продолжит получать оговоренную сумму даже после того, как суд окончательно определит, что Тимофей останется жить с папой.

Мальчик уже практически год живет в новой семье отца Павла Прилучного. Тимофей отлично ладит с мачехой, Зепюр Брутян,и обожает двухлетнего брата Микаэля. В гостях у папы периодически бывает и дочка Агаты Мия. Но все же гораздо больше времени она проводит с мамой и ее новым избранником, аккордеонистом Петром Дрангой.

Этим летом Петр Дранга и Агата Муцениеце планируют обвенчаться. Дранга уже сделал предложение Агате. Но при этом пара не живет вместе.