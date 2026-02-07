Мошенники сыграли на самолюбии Долиной: эксперт по лжи Панкратов объяснил, что к чему

Мошенники вынудили Ларису Долину продать квартиру в Хамовниках и передать им деньги. Многие сейчас недоумевают, как звезда, известная своей волей и сильным характером, могла попасться на уловки злоумышленников. Эксперт по лжи Руслан Панкратов разложил по полочкам, что же произошло.

Как давили на Ларису Долину

В Сети опубликовали отрывок переговоров Ларисы Долиной с мошенниками. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал этот разговор и указал, на какие болевые точки артистки надавили злоумышленники.

По словам Панкратова, линия мошенника — это жесткий социальный инжиниринг.

"Игра на страхе, статусе и чувстве гражданской миссии, плюс аккуратный загон жертвы в роль послушного исполнителя", — отметил Панкратов.

Эксперт пояснил, что злоумышленник сразу рисовал перед Долиной мрачную перспективу. Он создавал картину репутационной катастрофы: "изгой", "враг". Панкратов подчеркнул, что это был удар по ее имени и статусу, а не только по кошельку.

Специалист отметил, что мошенники сыграли на самолюбии артистки. Они повесили на нее роль "лидера мнений", через которого враги якобы хотят "раскачать страну". При этом злоумышленники предлагали знаменитости спасительную миссию. В ход шли формулировки "помочь следствию", "не допустить национального волнения". По словам Панкратова, это одновременно льстит и усиливает тревогу.

Так артистке предлагали не просто реагировать, а как будто участвовать в большой государственной задаче. На этом фоне любая просьба казалась частью важного дела.

Игра в "мы с вами"

Параллельно, как отметил Панкратов, разговаривающий с Долиной лепил ложный союз. В речи постоянно звучало: "наша с вами задача", "мы с вами будем отменять", "мы с вами поможем следствию".

Эксперт подчеркнул, что все это подводило к мысли: "он свой, мы по одну сторону". Даже тему мошенников злоумышленник использовал в свою пользу: "если бы мы без вас все решили, чем отличались бы от мошенников?" — заранее снимает подозрение в свой адрес.

Так создавался эффект особого доверия. Разговаривающий ставил себя рядом с Долиной, а не напротив нее. Панкратов резюмировал, что мошенник, который разговаривал с Долиной, продемонстрировал отличное владение манипулятивными, в том числе гипнотическими техниками.

Он говорил языком авторитетных структур. Опирался на страх, статус и чувство долга. Эксперт подчеркнул, что фактически он выстраивал НЛП‑конструкцию, в которой следование его указаниям подавалось как единственный способ защитить и себя, и страну.

Пошла на поводу у мошенников и осталась без квартиры

Мошенники добились того, что Лариса Александровна пошла у них на поводу. В итоге, певица продала квартиру в Хамовниках по невыгодной для себя цене, всего за 112 млн рублей. Что для квартиры этого класса очень дешево.

Долина просила признать сделку недействительной, и суд сначала встал на ее сторону. Но позже дело было пересмотрено Верховным судом. Он предписал Долиной освободить квартиру в Хамовниках и передать ключи новой хозяйке, Полине Лурье.

Сейчас Лариса Александровна живет на съемной квартире, но вскоре планирует приобрести новое жилье. На фоне скандала с квартирой Долина лишилась части заработка. Публика отказывается ходить на концерты певицы, и они отменяются один за другим.

По материалам Aif.ru

