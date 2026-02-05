Сотрудники банка уговаривали Долину не переводить деньги: вскрылись новые детали

Скандальная история с обманом Ларисы Долиной обрастает все новыми подробностями. Теперь в Сети появились записи разговоров певицы с мошенниками и сотрудниками банка. Оказывается, те уговаривали звезду не переводить деньги, но было уже слишком поздно.

Как Долина лишилась сотен миллионов

Лариса Долина доверилась злоумышленникам и лишилась таким образом сотни миллионов рублей. В том числе актриса продала ту самую столичную квартиру в Хамовниках, за которую судилась с покупателем Полиной Лурье полтора года. Деньги хранились в банке, но и это не спасло певицу.

Работники банка, где находились сбережения звезды, пытались отговорить ее от сомнительных переводов. Однако артистка была непреклонна и настаивала на своих действиях с деньгами.

"Значит, я сейчас хотела перевести деньги, большую сумму, но банк отклонил эту операцию. Почему? Как мне быть? Это моя инициатива", — заверила на записи 70-летняя исполнительница, когда сотрудница финансового учреждения пыталась отговорить ее от дальнейших действий.

Операторы блокировали переводы. Но Долина уверяла, что действует сама, никто ее ни о чем не просил. Звезда была категорична и заявляла все безапелляционно.

Звезда без средств и под огнем хейта

Сегодня певица не скрывает, что очень страдает из-за истории с мошенниками, в результате которой она лишилась элитной квартиры в Хамовниках. Лариса Александровна вынуждена много работать, дабы вернуть себе потерянное. Она продолжает выступать, заниматься музыкой и держаться на сцене.

Из-за всей этой истории певица столкнулась с жестким хейтом в свой адрес. В сети звучат проклятия и обвинения, которыми незнакомые люди и некоторые коллеги буквально осыпают именитую артистку. При этом сама Долина переживает не только из-за потерь, но и из-за реакции общества.

Ранее стало известно, как именно мошенники уговорили Долину отдать им деньги. Им хватило всего пять минут. Сейчас друзья и знакомые Ларисы Александровны пытаются дать ей возможность заработать. На фоне отказа публики ходить на концерты певицы, Долину стали приглашать на сборные выступления и даже предоставлять ей театральную сцену.

По материалам телеграм-канала Mash

