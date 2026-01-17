Миронов — на прощании с Золотовицким: "Еще в декабре ты стоял на сцене"

В МХТ имени Чехова в этот день не хватало только одного человека. Того, ради кого собрались все, кто знал, любил и по-настоящему ценил Мастера. С Игорем Золотовицким попрощались его коллеги, семья и поклонники.
Что сказал о Золотовицком Миронов
В МХТ пришли коллеги по сцене и кинематографу Игоря Золотовицкого: Владимир Машков, Константин Хабенский, Дмитрий Певцов, Кристина Бабушкина, Марина Зудина, Евгений Певцов, Евгений Миронов.
"Еще в декабре ты стоял на сцене, — обратился Миронов к Золотовицкому в траурной речи. — То, что многие не знали о твоей болезни, говорят какой ты мужественный человек. Спасибо, что ты такой порядочный человек. Ты устраивал многих в больницы, постоянно заботился о других".
Евгений Миронов на прощании с Золотовицким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Говоря о Золотовицком, Миронов вспомнил повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича". Герой произведения сомневался, что доживет до весны.
"Смерть Ивана Васильевича начинается со слов: "И что я не доживу до весны". Игорь, ты не дожил до весны, но я уверен в том, что ты будешь там, где вечная весна", — добавил Евгений Миронов.
Пронзительная речь Константина Эрнста
Одними из первых на сцену театра взошли Константин и Софья Эрнст. Растерянные, сдерживая слезы, генеральный директор "Первого канала" и его жена принесли соболезнования родным Игоря Яковлевича.
Со сцены Эрнст произнес пронзительную речь и откровенно признался, что Игорь Золотовицкий был для него не просто коллегой, а близким и родным человеком.
Константин Эрнст на прощании с Золотовицким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Иногда не хватает времени, иногда состояний, чтобы сказать человеку, как ты его любишь. И я, Игореш, не успел тебе сказать то, как я тебя люблю. Но здесь, сегодня, в зале собрались люди, которые тебя очень любят", — произнес Константин Эрнст.
Со сцены Константин Эрнст обратился к Игорю Яковлевичу так, словно тот стоял в кулисах и ждал своего выхода.
"Игореш, ты встретишь там Диму, Влада Листьева. Вы помашите нам рукой. Мы подтянемся. И все будет... Как прежде", — сказал Эрнст.
Игоря Золотовицкого не стало 14 января. Он скончался в 64 года после борьбы с раком. 17 января состоялось прощание с Золотовицким.
Во время него сыновья покойного артиста рассказали, какими были его последние слова, сказанные им перед уходом из жизни.
