Миронов — на прощании с Золотовицким: "Еще в декабре ты стоял на сцене"

"Иногда не хватает времени, иногда состояний, чтобы сказать человеку, как ты его любишь. И я, Игореш, не успел тебе сказать то, как я тебя люблю. Но здесь, сегодня, в зале собрались люди, которые тебя очень любят", — произнес Константин Эрнст.

Со сцены Константин Эрнст обратился к Игорю Яковлевичу так, словно тот стоял в кулисах и ждал своего выхода.

"Игореш, ты встретишь там Диму, Влада Листьева. Вы помашите нам рукой. Мы подтянемся. И все будет... Как прежде", — сказал Эрнст.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января. Он скончался в 64 года после борьбы с раком. 17 января состоялось прощание с Золотовицким.

Во время него сыновья покойного артиста рассказали, какими были его последние слова, сказанные им перед уходом из жизни.