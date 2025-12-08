Маргарита Симоньян сделала признание: "Ноги немножко не держат"

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, как чувствует себя во время борьбы с онкологическим заболеванием. Впереди у нее курс химиотерапии. В телеграм-канале Маргарита призналась, о чем она действительно переживает.

Как себя чувствует Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян вернулась из Индии, где побывала в составе президентского пула. Она призналась, что ради командировки перенесла очередной курс химиотерапии на более поздний срок. Иначе поездка совпала бы с самыми сложными днями, когда начинается побочная реакция организма на 'химию'.

"Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает", — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Чего боится Маргарита Симоньян

Особенно тяжело, по признанию Симоньян, ей приходится в первые дни после 'химии'. Маргариту часто госпитализируют, чтобы привести все показатели к норме. Она признается, что не переживает из-за того, что облысела, и у нее пропал вкус, как при ковиде. Главный страх Симоньян связан с детьми, которых у нее трое.

"Ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа", — добавила Маргарита Симоньян.

Не так давно Маргарита Симоньян предстала на публике впервые без волос. Она надела парик и в нем вышла в эфир одного из телеканалов.

Ранее Маргарита Симоньян признавалась, что могла заболеть раком из-за стресса на фоне тяжелого состояния мужа. Тигран Кеосаян несколько месяцев находился в коме. В конце сентября его не стало.

