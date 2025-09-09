Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии после операции: "Я вышла из наркоза и даже грызу шоколадку"

Глава RT Маргарита Симоньян вышла на связь после операции. Глубокой ночью она опубликовала пост в телеграм-канале. Какие новости рассказала о себе Маргарита Симоньян?

Последние новости о состоянии Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян сейчас находится в больнице. Она перенесла операцию. И почти сразу после вмешательства журналистка вышла на связь с поклонниками.

"Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите", — написала в телеграм-канале Маргарита Симоньян.

Маргарита поблагодарила всех, кто молился за нее во время операции. Подробностей она разглашать не стала. Но дала понять, что уповать ей остается только на Бога.

Под постом оставлены тысячи комментариев. Поклонники желают Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления. Они надеются, что она скоро воссоединится с детьми, которые ждут возвращения мамы домой.

Что случилось с Маргаритой Симоньян

Маргарита Симоньян в эфире телеканала 'Россия 1' рассказала о тяжелом недуге. Она сообщила, что ей предстоит операция. Раскрывать детали Маргарита не стала.

Но дала понять, что проблемы у нее с женским здоровьем. И ей предстоит перенести ампутацию груди. Говоря о своей операции, Симоньян вспомнила девушек из организации 'Молодая гвардия'.

"Когда мы вспоминаем девочек из 'Молодой гвардии', которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах", — рассказала Маргарита Симоньян.

Что сейчас происходит с Тиграном Кеосаяном

Муж Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме. Его состояние не меняется. Симоньян ранее рассказывала, что врачи сейчас могут обеспечить ему только уход.

Черная полоса в жизни известной пары началась в конце прошлого года. Тогда Тигран Кеосаян был госпитализирован. Он перенес клиническую смерть и впал в кому.

Маргарита Симоньян о беде рассказала общественности в январе этого года. Она призналась, что практически прописалась в реанимации, и не отходит от мужа. Дома за здоровье Тиграна молятся две мамы и дети режиссера.

Справка

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вместе с 2012 года. Официальный брак пара заключила только в 2022 году. У Тиграна и Маргариты две дочери и сын.