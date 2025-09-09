Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии после операции: "Я вышла из наркоза и даже грызу шоколадку"

Муж Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме. Его состояние не меняется. Симоньян ранее рассказывала, что врачи сейчас могут обеспечить ему только уход.
Черная полоса в жизни известной пары началась в конце прошлого года. Тогда Тигран Кеосаян был госпитализирован. Он перенес клиническую смерть и впал в кому.
Маргарита Симоньян о беде рассказала общественности в январе этого года. Она призналась, что практически прописалась в реанимации, и не отходит от мужа. Дома за здоровье Тиграна молятся две мамы и дети режиссера.
Справка
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вместе с 2012 года. Официальный брак пара заключила только в 2022 году. У Тиграна и Маргариты две дочери и сын.