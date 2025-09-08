С какими тяжелыми болезнями борется Маргарита Симоньян и как дежурит в больнице у мужа

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, телеведущая Маргарита Симоньян сообщила, что серьезно больна. И ей предстоит операция в районе сердца.

Маргарита Симоньян рассказала, как у нее диагностировали тяжелую болезнь

"Как говорят в таких случаях: "Пришла беда — отворяй ворота", — вспомнила Маргарита известную пословицу. Она намекнула, что судьба обрушила на их семейство уже такой ураган проблем, что, кажется, будто шторм невзгод уже снес все ворота.

О своих бедах журналистка рассказала 7 сентября в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Она появилась в эфире с орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени, которым ее наградил патриарх Кирилл. Как призналась журналистка, страшную болезнь ей диагностировали на этой неделе.

"У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", — поделилась Симоньян со зрителями передачи.

Кстати, 3 сентября Маргарита Симоньян должна была выступить на 38-й Московской международной книжной ярмарке с презентацией своей книги "В начале было слово, в конце будет цифра". Но буквально за день до выступления ее имя неожиданно исчезло из программы мероприятия.

Вероятно, о своем недуге Маргарита узнала уже в начале этой недели. Во время своего общения с Владимиром Соловьевым журналистка, возможно, намекнула на характер своей болезни.

"Когда мы вспоминаем девочек из 'Молодой гвардии', которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри... Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу", — сказала Маргарита.

По словам журналистки, мы выиграли благодаря силе духа и не имеем права ее потерять.