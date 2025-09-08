С какими тяжелыми болезнями борется Маргарита Симоньян и как дежурит в больнице у мужа

"Как говорят в таких случаях: "Пришла беда — отворяй ворота", — вспомнила Маргарита известную пословицу. Она намекнула, что судьба обрушила на их семейство уже такой ураган проблем, что, кажется, будто шторм невзгод уже снес все ворота.
О своих бедах журналистка рассказала 7 сентября в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Она появилась в эфире с орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени, которым ее наградил патриарх Кирилл. Как призналась журналистка, страшную болезнь ей диагностировали на этой неделе.
"У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", — поделилась Симоньян со зрителями передачи.
Кстати, 3 сентября Маргарита Симоньян должна была выступить на 38-й Московской международной книжной ярмарке с презентацией своей книги "В начале было слово, в конце будет цифра". Но буквально за день до выступления ее имя неожиданно исчезло из программы мероприятия.
Вероятно, о своем недуге Маргарита узнала уже в начале этой недели. Во время своего общения с Владимиром Соловьевым журналистка, возможно, намекнула на характер своей болезни.
"Когда мы вспоминаем девочек из 'Молодой гвардии', которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри...
Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу", — сказала Маргарита.
По словам журналистки, мы выиграли благодаря силе духа и не имеем права ее потерять.
Также в своих соцсетях Маргарита Симоньян отметила, что патриарх назвал ее воином. И именно поэтому она решила прийти на эфир, чтобы пресечь возможные слухи о своем состоянии и рассказать правду.
Кстати, ранее главный редактор RT уже рассказывала о проблемах со здоровьем. По словам журналистки, из-за врожденной аномалии — отсутствия левой сонной артерии — она часто страдает от пониженного давления.
"Я всегда бледная (даже с загаром), постоянно мерзну и чувствую усталость. К сожалению, у меня совсем нет энергии", — ранее делилась журналистка в своем Телеграм-канале.
Как признавалась Маргарита Симоньян на своей странице в Телеграме, о своем диагнозе она узнала совершенно случайно во время планового медицинского обследования в 30-летнем возрасте. И научилась с этим жить!
Последнее время жизнь вообще подбрасывает Маргарите новые тяжелые задачки. Так, в конце декабря ее супруг Тигран Кеосаян перенес тяжелый сердечный приступ и впал в кому.
Надо сказать, что проблемы с сердцем у режиссера возникли давно. Так, в 2010 году у Кеосаяна случился инфаркт. И ему поставили кардиостимулятор.
Сейчас же врачи оценивали его положение как крайне тяжелое. Но надежда на лучшее все же есть… В апреле журналистка сообщала, что ее муж начал реагировать на голос, внешние раздражители, сжимать пальцы и моргать.
Маргарита Симоньян постоянно находится рядом с мужем в больнице. Как признавалась Маргарита, сначала она практически вообще не появлялась дома. Но потом все же осознала, что нельзя оставлять без внимания и поддержки детей и свекровь.
Маргарита также признается, что часто видит супруга в своих снах — там он выглядит бодрым и полностью здоровым. Однако при пробуждении она вновь сталкивается с суровой реальностью.
Кстати, есть мнение, что люди, долго и самоотверженно ухаживающие за своими родными, могут заболеть сами. Мол, у них исчезают последние ресурсы для борьбы с обстоятельствами… Но верим, что это не случай знаменитой журналистки.
Teleprogramma.org желает Маргарите Симоньян и всей ей семье здоровья и преодоления всех невзгод!