Здоровый и полный сил Кеосаян часто снится Симоньян: "Не хочу верить, что проснулась"

Маргарита Симоньян сделала новое признание о Тигране Кеосаяне. Она поделилась откровениями с подписчиками своего телеграм-канала.

Одна из поклонниц рассказала Маргарите, что увидела ее мужа во сне, живым и здоровым. Тигран Кеосаян вел передачу на ТВ и выглядел прекрасно. Женщина подумала, что этот ее сон может оказаться вещим, и поведала о нем Симоньян.

Та ответила, что муж очень часто приходит к ней во снах. Живым, здоровым и полным сил.

"Я каждую ночь вижу такой сон. Потом просыпаюсь и не хочу верить, что проснулась", — ответила подписчице Маргарита Симоньян.

Она молится и ждет, когда ее любимый муж Тигран Кеосаян выйдет из комы. Маргарита периодически рассказывает в телеграм-канале, как обстоят дела. Но обрадовать тех, кто переживает за Тиграна, ей совершенно нечем. Ситуация не меняется уже несколько месяцев.

Известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому в конце прошлого года. С тех пор жизнь Маргариты Симоньян превратилась в ад. Она живет между домом, работой и реанимацией.