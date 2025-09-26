Как Тигран влюбился в Марго : "Первый раз мы расстались на целые сутки, последний — на 20 минут"

Ушел из жизни режиссер Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга — главный редактор канала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян. Все девять месяцев, пока режиссер оставался в коме после перенесенного инфаркта, Маргарита находилась рядом с ним.
Она верила, что любимый человек обязательно выкарабкается. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Однако все то время, которое подарила влюбленным судьба, они были бесконечны счастливы.
Как познакомились Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян
Когда Тигран Кеосаян впервые встретился с Маргаритой Симоньян, он был женат на актрисе Алене Хмельницкой. Журналистка на тот момент также находилась в отношениях со своим коллегой Андреем Благодыренко.
Однако образ смелой и обаятельной Маргариты Симоньян, которая вскоре возглавила один из ведущих мировых телеканалов, надолго остался в памяти мастера экрана.
Однажды, став свидетелем резкой критики в адрес журналистки в телеэфире, режиссер, испытывавший к ней искреннее уважение и восхищение, решил поддержать ее и связаться с ней по Интернету.
"Помню, прочитала в соцсетях: "Здравствуйте, Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно симпатичны как журналист и соплеменница. Сейчас ехал в машине и слушал, как вас травят по радио, не выдержал, решил поддержать и написать, что помню еще ваши репортажи из Беслана..."
Вот так я узнала, что, во-первых, меня где-то травят, а во-вторых, аж сам Тигран Кеосаян интересуется моей судьбой", — вспоминала Маргарита Симоньян.
По словам Маргариты, сначала она не поверила, что ей написал известный режиссер. Ведь они никогда не пересекались.
"Видела Тиграна по телевизору в кулинарном шоу, где он готовил яичницу с помидорами, уложив в центр сковороды целый стручок острого красного перца, прямо по Фрейду. Подумала: «С юмором человек, в отца». Подумала — и забыла", — рассказывала журналистка.
Но Тигран Кеосаян не забыл Маргариту…
Маргарита Симоньян: "Вот в этот домик без штор Тигран и переехал ко мне жить"
И однажды они встретились, вместе пообедали. И, как вспоминала журналистка, уже на третьей встрече Тигран Кеосаян заявил, что у него возникло ощущение, будто они женаты уже семь лет. А их встреча закончится катастрофически — оба уйдут от своих вторых половинок.
Поначалу Маргарита подумала, что ее собеседник сумасшедший. Но потом все изменилось…
Постепенно у них появились общие интересы, круг общения и совместные дела. И, как это часто случается, совершенно неожиданно оба осознали, что стали неразлучны. Им необходимо видеться каждый день, постоянно переписываться и чувствовать связь друг с другом даже на расстоянии.
Тигран Кеосаян. Фото: Global Look Press
"К 30 у меня уже были долгие и вполне семейные отношения — с общим бытом, фикусом и планами на будущее, но замуж я и тогда не собиралась. Потом в мои фикусы и в мою понятную жизнь ворвалось цунами по фамилии Кеосаян", — вспоминала Маргарита в одном из своих интервью.
По ее словам, они с Тиграном неоднократно хотели порвать отношения. Но не смогли.
"Первый раз мы "навсегда" расстались на целые сутки, последний — на 20 минут", — рассказывала Маргарита.
По словам Маргариты Симоньян, в начале их отношений она жила в небольшом ипотечном доме в прекрасном поселке, единственным минусом которого было расстояние — 63 километра от МКАД.
"Когда Тигран приехал в первый раз, он спросил, почему у меня нет штор. Ответила: "Потому что на такие, какие хочу, пока не накопила". Кеосаян был потрясен, — вспоминала Маргарита.
— В его представлении у руководителя крупнейшего международного СМИ не могло быть таких проблем. Вот в этот домик без штор он и переехал ко мне жить".
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press
Особняк в Барвихе Тигран Кеосаян оставил бывшей жене Алене Хмельницкой и их общим детям. После переезда к Маргарите он каждое утро перед работой заезжал туда, чтобы позавтракать с младшей дочерью Ксюшей, и только потом отправлялся на "Мосфильм".
Приезжать в дом к экс-супруге он прекратил только тогда, когда в ее судьбе появился новый мужчина по имени Александр.
Как Тигран Кеосаян подружил бывшую и нынешнюю жену
А когда раны затянулись, Маргарита Симоньян подружилась с Аленой Хмельницкой. Их знакомство произошло, когда Ксении исполнилось шесть лет.
"За несколько дней до праздника Тигран сказал: "Алена приглашает нас приехать всех вместе". — "Конечно, возьми детей и поезжай с ними". — "Ты не поняла. Она и тебя хочет видеть".
Я подумала, что Тигран в своей режиссерской рассеянности что-то не так понял. Попросила у него Аленин номер, написала ей: "Алена, привет! Тигран сказал, что ты ждешь нас всех вместе. Это так? — рассказывала журналистка.
— Не хочу никого ставить в неловкое положение, тем более на детском празднике». Алена ответила: "Да брось! Приезжай! Не будет никаких проблем. Прекрасно повеселимся".
В итоге женщины проговорили до самого утра. В тот период делить им было нечего. Тогда Алена Хмельницкая была счастлива в гражданском браке с Александром (с которым впоследствии расстанется). А уж Маргарита просто купалась в своем счастье.
В этом счастливом браке на свет появились трое детей. Сейчас дочери пары Марьяне 12 лет, сыну Баграту – 11, а дочери Маро – пять.
В них Маргарита будет видеть продолжение любимого человека.
