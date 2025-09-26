Как Тигран влюбился в Марго : "Первый раз мы расстались на целые сутки, последний — на 20 минут"

Ушел из жизни режиссер Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга — главный редактор канала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян. Все девять месяцев, пока режиссер оставался в коме после перенесенного инфаркта, Маргарита находилась рядом с ним.

Она верила, что любимый человек обязательно выкарабкается. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Однако все то время, которое подарила влюбленным судьба, они были бесконечны счастливы.

Как познакомились Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

Когда Тигран Кеосаян впервые встретился с Маргаритой Симоньян, он был женат на актрисе Алене Хмельницкой. Журналистка на тот момент также находилась в отношениях со своим коллегой Андреем Благодыренко.

Однако образ смелой и обаятельной Маргариты Симоньян, которая вскоре возглавила один из ведущих мировых телеканалов, надолго остался в памяти мастера экрана.

Однажды, став свидетелем резкой критики в адрес журналистки в телеэфире, режиссер, испытывавший к ней искреннее уважение и восхищение, решил поддержать ее и связаться с ней по Интернету.

"Помню, прочитала в соцсетях: "Здравствуйте, Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно симпатичны как журналист и соплеменница. Сейчас ехал в машине и слушал, как вас травят по радио, не выдержал, решил поддержать и написать, что помню еще ваши репортажи из Беслана..." Вот так я узнала, что, во-первых, меня где-то травят, а во-вторых, аж сам Тигран Кеосаян интересуется моей судьбой", — вспоминала Маргарита Симоньян.

По словам Маргариты, сначала она не поверила, что ей написал известный режиссер. Ведь они никогда не пересекались.

"Видела Тиграна по телевизору в кулинарном шоу, где он готовил яичницу с помидорами, уложив в центр сковороды целый стручок острого красного перца, прямо по Фрейду. Подумала: «С юмором человек, в отца». Подумала — и забыла", — рассказывала журналистка.

Но Тигран Кеосаян не забыл Маргариту…

Маргарита Симоньян: "Вот в этот домик без штор Тигран и переехал ко мне жить"

И однажды они встретились, вместе пообедали. И, как вспоминала журналистка, уже на третьей встрече Тигран Кеосаян заявил, что у него возникло ощущение, будто они женаты уже семь лет. А их встреча закончится катастрофически — оба уйдут от своих вторых половинок.

Поначалу Маргарита подумала, что ее собеседник сумасшедший. Но потом все изменилось…

Постепенно у них появились общие интересы, круг общения и совместные дела. И, как это часто случается, совершенно неожиданно оба осознали, что стали неразлучны. Им необходимо видеться каждый день, постоянно переписываться и чувствовать связь друг с другом даже на расстоянии.