В Москве прощаются с Тиграном Кеосаяном

Тигран Кеосаян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Прощание с Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

28 сентября в Москве проходит скорбная церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. В храме собрались близкие люди Тиграна Эдмондовича. Среди них немало известных на всю страну людей.

Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном

Как сообщает Starhit, дань памяти Тиграну Кеосаяну пришли отдать известные в мире политики и шоу-бизнеса личности. В числе тех, кто простился с ныне покойным режиссером Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе и другие. Они выражали соболезнования вдове Кеосаяна Маргарите Симоньян.

Как прощалась с мужем Маргарита Симоньян

Главе RT Маргарите Симоньян было очень тяжело. Она не сдерживала слез и не открыто проявляла свою боль утраты любимого человека. Маргарита плакала во время отпевания.

Окружающие предлагали ей воды, пытались поддержать и хоть немного успокоить. После отпевания к Маргарите Симоньян подошел священник. Он обнял Маргариту, пытался ее утешить, но та еще сильнее расплакалась на его плече.

С 15 часов дня проститься с Тиграном Кеосаяном смогли поклонники его таланта. Ранее Маргарита Симоньян в телеграм-канале сообщала, что на церемонию могут прийти все, кто не знал, но любил Тиграна.

Когда не стало Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. О его уходе сообщила Маргарита Симоньян. Тиграну Кеосаяну было 59 лет.

В конце прошлого года он перенес клиническую смерть и впал в кому. Девять месяцев Маргарита Симоньян молилась о выздоровлении мужа. Но чуда не произошло.

Незадолго до болезни Тигран Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову. Так получилось, что оно стало последним в его жизни. В нем Кеосаян говорил о жизни и двух женщинах — Алене Хмельницкой и Маргарите Симоньян.

Интервью Бориса Корчевникова с Тиграном Кеосаяном телеканал 'Россия' показал в день прощания с режиссером.

