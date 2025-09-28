В Москве прощаются с Тиграном Кеосаяном

28 сентября в Москве проходит скорбная церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. В храме собрались близкие люди Тиграна Эдмондовича. Среди них немало известных на всю страну людей.
Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном
Как сообщает
Как прощалась с мужем Маргарита Симоньян
Главе RT Маргарите Симоньян было очень тяжело. Она не сдерживала слез и не открыто проявляла свою боль утраты любимого человека. Маргарита плакала во время отпевания.
Окружающие предлагали ей воды, пытались поддержать и хоть немного успокоить. После отпевания к Маргарите Симоньян подошел священник. Он обнял Маргариту, пытался ее утешить, но та еще сильнее расплакалась на его плече.
С 15 часов дня проститься с Тиграном Кеосаяном смогли поклонники его таланта. Ранее Маргарита Симоньян в
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press
Когда не стало Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. О его уходе сообщила Маргарита Симоньян. Тиграну Кеосаяну было 59 лет.
В конце прошлого года он перенес клиническую смерть и впал в кому. Девять месяцев Маргарита Симоньян молилась о выздоровлении мужа. Но чуда не произошло.
Незадолго до болезни Тигран Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову. Так получилось, что оно стало последним в его жизни. В нем Кеосаян говорил о жизни и двух женщинах — Алене Хмельницкой и Маргарите Симоньян.
Интервью Бориса Корчевникова с Тиграном Кеосаяном телеканал 'Россия' показал в день прощания с режиссером.
Читайте также: