В Москве прощаются с Тиграном Кеосаяном

28 сентября в Москве проходит скорбная церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. В храме собрались близкие люди Тиграна Эдмондовича. Среди них немало известных на всю страну людей.

Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном

Как сообщает Starhit , дань памяти Тиграну Кеосаяну пришли отдать известные в мире политики и шоу-бизнеса личности. В числе тех, кто простился с ныне покойным режиссером Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе и другие. Они выражали соболезнования вдове Кеосаяна Маргарите Симоньян.

Как прощалась с мужем Маргарита Симоньян

Главе RT Маргарите Симоньян было очень тяжело. Она не сдерживала слез и не открыто проявляла свою боль утраты любимого человека. Маргарита плакала во время отпевания.

Окружающие предлагали ей воды, пытались поддержать и хоть немного успокоить. После отпевания к Маргарите Симоньян подошел священник. Он обнял Маргариту, пытался ее утешить, но та еще сильнее расплакалась на его плече.