Маргарита Симоньян призналась, что ее мучают боли после операции: "Впереди много лечения"

Глава RT Маргарита Симоньян повторно вышла на связь с поклонниками после перенесенной операции. Журналистка призналась, что пока ее состояние далеко от идеального. Как себя чувствует Маргарита Симоньян?
Маргарита Симоньян: последние новости о ее состоянии
"Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного", — написала Маргарита Симоньян.
Она призналась, что уповать в данной ситуации ей остается только на Бога. Маргарита поблагодарила всех, кто молится за нее и поддерживает в сложной ситуации. Без помощи ей не обойтись.
Что случилось с Маргаритой Симоньян
Маргарита Симоньян несколько дней назад в эфире телеканала 'Россия 1' призналась, что тяжело больна. Она объявила, что ложится в клинику на операцию. Раскрывать диагноза Симоньян не стала.
Она лишь дала понять, что у нее онкологическое заболевание груди. И вмешательство будет в связи с этим. После операции Маргарита вышла на связь в телеграм-канале.
Журналистка рассказала, что все прошло хорошо. Она сообщила, что благополучно отошла от наркоза и 'грызет шоколадку'. Поклонники Симоньян поблагодарили ей за то, что она держит их в курсе событий и пожелали выздоровления.
Как себя чувствует Тигран Кеосаян
Маргарита Симоньян последние девять месяцев справляется с очень сложной ситуацией. Не исключено, что сильный стресс сказался на ее здоровье. И привел к таким последствиям.
Муж Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме. Он пережил клиническую смерть. И с тех пор лежит в реанимации.
Врачи не делают никаких прогнозов. Они лишь обеспечивают Тиграну Кеосаяну уход. Дома возвращения папы ждут трое детей Кеосаяна и Симоньян.
Две дочери и сын молятся за скорейшее выздоровление родителей. Маргарита Симоньян стала опорой для своих наследников и двух мам — своей и Тиграна Кеосаяна. Пожилые женщины очень переживают, но не теряют надежды на лучшее.
