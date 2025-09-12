Маргарита Симоньян призналась, что ее мучают боли после операции: "Впереди много лечения"

Глава RT Маргарита Симоньян повторно вышла на связь с поклонниками после перенесенной операции. Журналистка призналась, что пока ее состояние далеко от идеального. Как себя чувствует Маргарита Симоньян?

Маргарита Симоньян: последние новости о ее состоянии

Маргарита Симоньян в телеграм-канале рассказала, как себя чувствует. Журналистка сообщила, что ее отпустили домой из клиники. Но это только начало, впереди длительное лечение.

"Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного", — написала Маргарита Симоньян.

Она призналась, что уповать в данной ситуации ей остается только на Бога. Маргарита поблагодарила всех, кто молится за нее и поддерживает в сложной ситуации. Без помощи ей не обойтись.

Что случилось с Маргаритой Симоньян

Маргарита Симоньян несколько дней назад в эфире телеканала 'Россия 1' призналась, что тяжело больна. Она объявила, что ложится в клинику на операцию. Раскрывать диагноза Симоньян не стала.

Она лишь дала понять, что у нее онкологическое заболевание груди. И вмешательство будет в связи с этим. После операции Маргарита вышла на связь в телеграм-канале.

Журналистка рассказала, что все прошло хорошо. Она сообщила, что благополучно отошла от наркоза и 'грызет шоколадку'. Поклонники Симоньян поблагодарили ей за то, что она держит их в курсе событий и пожелали выздоровления.

Как себя чувствует Тигран Кеосаян

Маргарита Симоньян последние девять месяцев справляется с очень сложной ситуацией. Не исключено, что сильный стресс сказался на ее здоровье. И привел к таким последствиям.

Муж Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме. Он пережил клиническую смерть. И с тех пор лежит в реанимации.

Врачи не делают никаких прогнозов. Они лишь обеспечивают Тиграну Кеосаяну уход. Дома возвращения папы ждут трое детей Кеосаяна и Симоньян.

Две дочери и сын молятся за скорейшее выздоровление родителей. Маргарита Симоньян стала опорой для своих наследников и двух мам — своей и Тиграна Кеосаяна. Пожилые женщины очень переживают, но не теряют надежды на лучшее.