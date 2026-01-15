Маргарита Симоньян после пережитого сделала признание: "Я не верю в порчу"

Известная журналистка, телеведущая и глава RT Маргарита Симоньян находит время для общения со своей аудиторией в соцсети. На этот раз одна из подписчиц предположила, что беды, свалившиеся на Маргариту, это результат наведенной на нее порчи. Что ответила Симоньян?

Слова Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян постоянно находится на связи со своими подписчиками. Она откровенно рассказывает о борьбе с раком. Одна из поклонниц предположила, что на Симоньян навели порчу. Уж слишком много бед свалилось на нее.

Журналистка отреагировала на это мнение довольно категорично. Симоньян дала понять, что предрассудки и она — это вещи параллельные. ей такой подход не близок.

"Спасибо большое за доброе отношение. Я не верю в порчу. Я верю в Господа", — написала в личном блоге Маргарита Симоньян.

Что происходит в жизни Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян сейчас борется с раком. Заболевание, по ее признание, могло быть спровоцировано мощным стрессом. Его Симоньян пережила, пока сражалась за жизнь мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Он много месяцев пролежал в коме. Маргарита Симоньян все это время жила в диком напряжении, разрываясь между любимым человеком, работой и необходимостью поддерживать детей и двух мам. Осенью журналистка публично раскрыла свой диагноз и призналась, что ей предстоит долгое лечение.

В конце сентября Тиграна Кеосаяна не стало. Маргарита похоронила мужа, вернулась к лечению и активной работе. Поклонники восхищаются ее силой воли и мужеством. Симоньян в ответ говорит, что у нее нет времени на то, чтобы лежать и плакать.

А вам близка позиция Маргариты Симоньян? Ответьте в комментариях.