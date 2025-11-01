Маму Романа Попова вели под руки на прощании с сыном

Прощание с актером Романом Поповым состоялось в стенах ЦКБ № 1. Траурную церемонию посетили сотни людей, включая самых близких Романа Попова, его друзей и звездных коллег. Все внимание было приковано к его семье, жене и маме.

Как держалась мама Романа Попова на прощании с ним

Мама Романа Попова, Светлана Эдуардовна, очень мужественно справляется с тяжелой потерей. На прощании она старалась держаться. Но было видно, как ей неимоверно тяжело.

Светлана Эдуардовна еле стояла. А когда пришел черед идти за гробом сына, она едва передвигала ногами. Маму Романа Попова вели под руки.