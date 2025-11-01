Маму Романа Попова вели под руки на прощании с сыном

Прощание с актером Романом Поповым состоялось в стенах ЦКБ № 1. Траурную церемонию посетили сотни людей, включая самых близких Романа Попова, его друзей и звездных коллег. Все внимание было приковано к его семье, жене и маме.
Как держалась мама Романа Попова на прощании с ним
Мама Романа Попова, Светлана Эдуардовна, очень мужественно справляется с тяжелой потерей. На прощании она старалась держаться. Но было видно, как ей неимоверно тяжело.
Светлана Эдуардовна еле стояла. А когда пришел черед идти за гробом сына, она едва передвигала ногами. Маму Романа Попова вели под руки.
Мама Романа Попова (на фото в центре). Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Мама Романа Попова нашла в себе силы сказать небольшую речь в память о сыне. Она отметила, что гордится Романом. Светлана Эдуардовна дала понять, что приняла смерть сына, потому что 'его душа сама приняла решение уйти'.
Что сказала о Романе Попове его жена Юлия
Жена Романа Попова Юлия в финале прощальной церемонии пообщалась с журналистами. Она призналась, что последние полгода жизни для Романа были мучением. Он очень плохо себя чувствовал.
Роман не успел ничего сказать на прощание жене. Юля добавила, что ее муж прекрасно понимал, что с ним происходит. И принял свою судьбу.
Жена Романа Попова с младшей дочкой Мартой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Романа Попова не стало 28 октября. Он скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Злокачественная опухоль мозга была обнаружена у актера в 2018 году.
После лечения болезнь отступила, но через семь лет вернулась вновь. Летом этого года Роман Попов ослеп и потерял возможность самостоятельно передвигаться и принимать пищу.
Тело Романа Попова кремируют. Прах развеят над Черным морем. Таково последнее желание звезды сериала 'Полицейский с Рублевки'.
