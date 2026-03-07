Лариса Долина 8 марта выступит перед банкирами: какой гонорар ей заплатили

В предстоящее 8 Марта народная артистка России Лариса Долина не будет отдыхать. Ее ждет рабочее мероприятие. Певица примет участие в корпоративном празднике в Санкт‑Петербурге.

Сколько Долиной заплатят за корпоратив

Певицу Ларису Долину пригласили поздравить сотрудниц банковской сферы с Международным женским днем. Так что, 8 марта Лариса Александровна будет не отдыхать, а работать, исполнять свои хиты. Гонорар за частное выступление звезды сегодня составляет минимум 3,5 млн рублей.

Долина сейчас нуждается в деньгах. Ей некогда отдыхать. На фоне отмены ее концертов корпоративы стали редкой возможностью поправить ситуацию с бюджетом.

Перенос концерта в Коломне

Корпоратив для банкиров, в частности, поможет Ларисе Александровне сгладить последствия отмены концерта в подмосковной Коломне. Выступление было запланировано на 11 марта, и потенциальный доход от него мог достичь 3 млн рублей. Однако продажи билетов шли крайне слабо: за несколько дней до события было реализовано менее 30 % мест.

ДК, где должен был состояться концерт, вмещает всего 600 человек. Люди не стали тратить на билеты из своего кармана от 2 900 до 6 500 рублей.

Представители артистки в разговоре с журналистами подтвердили, что концерт в Коломне перенесен на ноябрь текущего года. По их словам, причиной изменения даты стали технические обстоятельства.

Что случилось с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в эпицентре жуткого скандала из-за истории с продажей элитной квартиры в Хамовниках. Реализовав жилье, звезда обратилась в суд. Она заявила, что избавилась от квадратных метров под давлением мошенников, требовавших у нее деньги.

Суд сделку сначала аннулировал. Но позже Верховный суд принял более справедливое решение. И Долиной все же пришлось с элитными хоромами в центре Москвы расстаться.

Сейчас друзья Ларисы Долиной помогают решить ей вопрос с квартирой. Пока певица живет в съемном жилище, но скоро обзаведется собственными квадратными метрами в столице.

По материалам телеграм-канала SHOT

