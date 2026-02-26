Друзья Долиной помогли ей решить вопрос с квартирой: "Обратили внимание на ее ситуацию"

Звездные друзья не оставили в беде певицу Ларису Долину. Сейчас знаменитость живет в съемном жилье. Но уже совсем скоро у Ларисы Александровны появится собственная крыша над головой.

Кто помог Ларисе Долиной

В жизни каждой звезды бывают моменты, когда поддержка близких становится бесценной. Лариса Долина, чьи песни знают и любят миллионы, столкнулась с ситуацией, требующей вмешательства. Однако, как стало известно, благодаря поддержке верных друзей, вопрос с жильем для знаменитой артистки будет решен положительно.

"У нее есть где жить", — заверил kp.ru давний друг Ларисы Долиной, 62-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин.

Благодаря неравнодушию друзей, Лариса Александровна в скором времени обретет собственную крышу над головой. Детали этого благородного поступка пока держатся в строгом секрете.

"Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила, — добавил Растегин. — Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья".

Этот случай ярко демонстрирует, что даже в мире шоу-бизнеса, где, казалось бы, царит конкуренция, есть место искренней дружбе и взаимовыручке. То, что друзья Ларисы Долиной решили взять на себя решение столь насущного вопроса, говорит о глубоких и крепких отношениях, которые связывают их с артисткой.

Что произошло с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в эпицентре жуткого скандала из-за истории с продажей элитной квартиры в Хамовниках. Реализовав жилье, звезда обратилась в суд. Она заявила, что избавилась от квадратных метров под давлением мошенников, требовавших у нее деньги.

Суд сделку сначала аннулировал. Но позже Верховный суд принял более справедливое решение. И Долиной все же пришлось с элитными хоромами в центре Москвы расстаться.

На фоне этой истории начали отменяться концерты Долиной, поскольку люди не покупали билеты на них. Но Лариса Александровна сейчас активно выступает в сборных концертах. И поклонники относятся к ней очень благосклонно.

Потеплела к публике и сама Долина. На днях за кулисами концерта в Кремле Долина очень мило общалась с поклонниками, улыбалась, позировала на фото и принимала подарки.

А вы рады за Ларису Долину, пережившую травлю, отмены и скандал? Поделитесь в комментариях.