Квартиры Ларисы Долиной в Латвии могут уйти с молотка

Новый закон, принятый в Латвии, закон создает потенциальные риски для Ларисы Долиной. У певицы есть две квартиры в престижном курортном городе Дзинтари. Общая стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 95 миллионов рублей.

Три года без оплаты – квартиры на торги

Суть нового закона Латвии, который вступил в силу в этом году, заключается в том, что если Лариса Долина не будет оплачивать коммунальные платежи в течение трех лет, ее латвийское жилье может быть выставлено на продажу. Управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин пояснил, что по истечении этого срока местная управляющая компания получает право на упрощенный порядок обращения в суд для взыскания задолженности. Процедура будет заключаться в продаже квартиры.

Упрощенная процедура и неявка собственника – реальные риски

Следующим логическим шагом, по словам Геннадия Кузьмина, станет выставление недвижимости на торги. Примечательно, что продажа может состояться даже в отсутствие самой Ларисы Долиной.

"Если дело дойдет до аукциона, что вполне реально в течение ближайших 12–18 месяцев, учитывая накопленные долги, то судебный исполнитель выставляет квартиру на государственном портале электронных торгов", — отметил эксперт.

Кто сможет купить и куда уйдут деньги?

Однако, несмотря на то, что квартира будет выставлена на торги, не все желающие смогут ее приобрести. Покупателем может стать любой гражданин Европейского союза или резидент, не подпадающий под действующие ограничения. Тем не менее, эксперт предупреждает, что из-за "токсичности актива и санкционного шлейфа" такие объекты часто продаются со значительным дисконтом.

После реализации квартиры, из полученной суммы будут вычтены все задолженности по ЖКХ, налоги и пени. Оставшаяся часть денежных средств будет зачислена на специальный санкционный счет. Лариса Долина не сможет распоряжаться этими деньгами до тех пор, пока ее имя не будет исключено из Регламента Совета Европейского союза.

Что происходит сейчас в жизни Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина уже потеряла одну квартиру в центре Москвы. Она продала элитную недвижимость по заниженной стоимости за 112 млн рублей, вместо 200 млн рублей. Так как мошенники требовали у звезды деньги.

Позже Долина обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. И инстанция удовлетворила иск знаменитости. Начался скандал. В декабре Верховный суд постановил, что Лариса Долина должна отдать квартиру в Хамовниках покупательнице, Полине Лурье.

Долина, как могла, затягивала момент передачи ключей Лурье. И все же в январе освободила квартиру.

Скандальная история привела к тому, что публика отказалась ходить на концерты Долиной. Ближайшее выступление Ларисы Александровны в Домодедово пока под вопросом. Долина в телеграм-канале уже несколько раз приглашала жителей города прийти на ее концерт. Певица признавалась, что очень дорожит своими поклонниками.

По материалам "Абзац"

