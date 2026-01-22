Друзья и знакомые спасают Долину от безденежья: как певице дают заработать

Лариса Долина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Окружение Ларисы Долиной пытается обеспечить ей выступления на фоне отмены концертов.

На фоне отмены крупных концертных выступлений, Лариса Долина нашла весьма изобретательный способ не только продолжить свою карьеру, но и сохранить привычный уровень жизни. Пока большие площадки отказывались от ее выступлений, директор певицы оперативно скорректировал гастрольный график. Судя по нему, звезда переориентировалась на более камерную аудиторию.

Смена декораций: от больших залов к районным ДК

Если раньше Лариса Долина блистала на сценах вместимостью в несколько тысяч человек, например, в планах был БКЗ "Октябрьский" на 3700 мест, то теперь ее ждут в небольших подмосковных Домах культуры. Средняя вместимость таких площадок составляет около 600 мест. Это, безусловно, меняет масштаб выступлений, но, как показывает стратегия, не отказывает артистке в возможности выступать.

Семейные связи и "дружеские" концерты

Помимо изменения формата концертов, Лариса Долина получила поддержку и в театральной сфере. Как сообщает kp.ru, к ее выступлениям добавились спектакли в Театре на Таганке, где художественным руководителем является Ирина Апексимова, троюродная сестра певицы. В условиях непростых времен, семейные и близкие связи играют значительную роль в поддержке карьеры артистки.

Но, пожалуй, самым масштабным и эффективным методом привлечения внимания к Ларисе Долиной стали "сборные" выступления. Был "кинут клич по всем друзьям и знакомым", что позволило включить артистку в различные сборные концерты.

Теперь ее можно увидеть на юбилейных мероприятиях, таких как празднование дня рождения Кати Гусевой. А также на концертах, посвященных памятным датам, например, 90-летию Людмилы Гурченко. Это позволяет Ларисе Александровне оставаться на виду и поддерживать контакт с аудиторией, даже если ее сольные выступления временно приостановлены.

Роскошный отдых как подтверждение финансовой стабильности

Но похоже, что Лариса Долина пока не испытывает никаких материальных затруднений. Недавний ее отдых на роскошном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах, который обошелся более чем в миллион рублей, свидетельствует о ее финансовой стабильности.

Певица наслаждалась спа-процедурами, массажами и, по всей видимости, проводила вечера за изысканными ужинами. Это говорит о том, что, несмотря на изменения в концертном графике, Лариса Долина продолжает жить на высоком уровне.

Но все же желающих ходить на концерты Долиной за последнее время сильно поубавилось. Все это результат скандала с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках. Долина сначала хотела аннулировать сделку купли-продажи. А когда Верховный суд встал на сторону покупательницы и обязал Ларису Долину освободить квартиру и предоставить ее новой хозяйке Полине Лурье, звезда долго тянула с передачей ключей. И все же 19 января передала их.

На следующий день Долина разместила в личном блоге обращение к поклонникам, признавшись им в любви и заявив, что очень дорожит каждым из них. Таким образом Лариса Александровна приглашала публику на свой концерт в Домодедово.

А вы как думаете, друзьям Долиной удастся спасти ее карьеру? Ответьте в комментариях.

