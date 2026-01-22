Друзья и знакомые спасают Долину от безденежья: как певице дают заработать

На фоне отмены крупных концертных выступлений, Лариса Долина нашла весьма изобретательный способ не только продолжить свою карьеру, но и сохранить привычный уровень жизни. Пока большие площадки отказывались от ее выступлений, директор певицы оперативно скорректировал гастрольный график. Судя по нему, звезда переориентировалась на более камерную аудиторию.

Смена декораций: от больших залов к районным ДК

Если раньше Лариса Долина блистала на сценах вместимостью в несколько тысяч человек, например, в планах был БКЗ "Октябрьский" на 3700 мест, то теперь ее ждут в небольших подмосковных Домах культуры. Средняя вместимость таких площадок составляет около 600 мест. Это, безусловно, меняет масштаб выступлений, но, как показывает стратегия, не отказывает артистке в возможности выступать.

Семейные связи и "дружеские" концерты

Помимо изменения формата концертов, Лариса Долина получила поддержку и в театральной сфере. Как сообщает kp.ru, к ее выступлениям добавились спектакли в Театре на Таганке, где художественным руководителем является Ирина Апексимова, троюродная сестра певицы. В условиях непростых времен, семейные и близкие связи играют значительную роль в поддержке карьеры артистки.

Но, пожалуй, самым масштабным и эффективным методом привлечения внимания к Ларисе Долиной стали "сборные" выступления. Был "кинут клич по всем друзьям и знакомым", что позволило включить артистку в различные сборные концерты.

Теперь ее можно увидеть на юбилейных мероприятиях, таких как празднование дня рождения Кати Гусевой. А также на концертах, посвященных памятным датам, например, 90-летию Людмилы Гурченко. Это позволяет Ларисе Александровне оставаться на виду и поддерживать контакт с аудиторией, даже если ее сольные выступления временно приостановлены.

Роскошный отдых как подтверждение финансовой стабильности

Но похоже, что Лариса Долина пока не испытывает никаких материальных затруднений. Недавний ее отдых на роскошном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах, который обошелся более чем в миллион рублей, свидетельствует о ее финансовой стабильности.

Певица наслаждалась спа-процедурами, массажами и, по всей видимости, проводила вечера за изысканными ужинами. Это говорит о том, что, несмотря на изменения в концертном графике, Лариса Долина продолжает жить на высоком уровне.

Но все же желающих ходить на концерты Долиной за последнее время сильно поубавилось. Все это результат скандала с квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках. Долина сначала хотела аннулировать сделку купли-продажи. А когда Верховный суд встал на сторону покупательницы и обязал Ларису Долину освободить квартиру и предоставить ее новой хозяйке Полине Лурье, звезда долго тянула с передачей ключей. И все же 19 января передала их.

На следующий день Долина разместила в личном блоге обращение к поклонникам, признавшись им в любви и заявив, что очень дорожит каждым из них. Таким образом Лариса Александровна приглашала публику на свой концерт в Домодедово.

А вы как думаете, друзьям Долиной удастся спасти ее карьеру? Ответьте в комментариях.