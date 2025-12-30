Кушанашвили — про Долину: "Когда мы говорим про Ларису, видно, что она ненавидит людей"

Шоумен Отар Кушанашвили не остался в стороне от обсуждения темы с продажей квартиры Ларисы Долиной. Покупательницей недвижимости в Хамовниках за 112 млн рублей стала Полина Лурье. Однако вместо апартаментов, она получила только судебные разбирательства.

Скандал с квартирой Долиной

Оказалось, что Долина отдала все деньги мошенникам. А потом обратилась в суд, чтобы спасти свою недвижимость. Изначально у артистки были все шансы отстоять квартиру. Певица даже обещала собрать для Лурье те миллионы, которые та ей выплатила. Однако Верховный суд встал на сторону покупателя. Теперь Лариса Александровна должна освободить жилплощадь и выписаться из квартиры в Хамовниках.

Мнение Кушанашвили

Отар заявил, что, зная характер Долиной, он не удивлен, что ситуация сложилась таким образом. В шоу "За деньги" шоумен заявил, что был уверен, что когда-нибудь Лариса Александровна попадет в больной скандал.

"Когда мы говорим про Ларису, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю ее с 92-го года", — таким мнением поделился он.

Кушанашвили не исключает, что певица и ее представители, хотели якобы унизить "простую мать-одиночку" Полину Лурье. Так высказался шоумен, комментируя действия Ларисы Александровны. Кстати, артистка должна выехать из квартиры не позднее 5 января. Представители Лурье были уверены, что певица съедет 30 декабря. Но Долина отказалась возвращать ключи новой владелице, сославшись на то, что она не успевает собрать свои вещи.

