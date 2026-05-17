Кушанашвили обвинил Лерчек во лжи: «Она обесценивает борьбу больных раком»

Отар Кушанашвили заявил, что сначала сострадал Лерчек, но потом перестал верить в серьезность ее состояния, увидев, что блогер активно занимается спортом, участвует в мероприятиях и продолжает вести коммерческую деятельность.

«Сначала я проявлял к ней благоутробие. Я сострадал, сочувствовал, ведь человек болеет раком. Но потом она тягает 600 килограммов в спортзале, участвует в мероприятиях, занимается маркетингом, какой-то херней. Доверия никакого нет», — заявил Кушанашвили.

По его словам, поведение Лерчек обесценивает борьбу тех, кто действительно болен и вынужден соблюдать строгие ограничения.

«Я, по-настоящему болеющий раком... Но она обесценивает борьбу таких, как я. Обесценивает тех, кто истинно болен. Вот почему я так резок. Невозможно в терминальной стадии вытворять то, что она вытворяла», — добавил журналист.

Он также привел в пример свою собственную ситуацию.

«Я два года на строжайших самоограничениях. Режим просто лишения себя».

Лерчек недавно сообщила, что завершила пятый, курс химиотерапии. В подтверждение она опубликовала медицинские документы. Однако многие пользователи и публичные личности продолжают сомневаться в подлинности ее диагноза, подозревая, что блогер симулирует болезнь, чтобы избежать уголовной ответственности.

Напомним, в апреле 2026 года бывший муж Чекалиной Артем был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о незаконных валютных операциях. Уголовное дело в отношении самой Валерии приостановлено в связи с тяжелым заболеванием.

Отару Кушанашвили диагностировали рак толстой кишки в 2024 году. Журналиста экстренно госпитализировали с симптомами кишечной непроходимости. Он прошел несколько курсов лечения в НМИЦ онкологии имени Блохина и добился ремиссии, однако продолжает наблюдаться у специалистов и соблюдать строгую диету и режим.

Лерчек (Валерия Чекалина) — бывший блогер-миллионник, звезда Instagram (запрещенная в России соцсеть, признана экстремистской). Вместе с мужем Артемом Чекалиным она была фигурантом громкого уголовного дела о неуплате налогов и незаконных валютных операциях.

Пара частично погасила задолженность в размере около 300 миллионов рублей. После ареста и начала суда у Валерии диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего ее дело приостановили.

Она регулярно публикует отчеты о лечении, однако значительная часть интернет-аудитории относится к этому с недоверием, указывая, что ее внешний вид и активность не соответствуют заявленному диагнозу.