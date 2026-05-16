Лерчек сразу после пятого курса химиотерапии выступит на турнире по танго

Блогер Лерчек усиленно продолжает лить воду на мельницу тех, кто не верит в ее болезнь. На этот раз Лерчек готовится принять участие в турнире по танго. И это — сразу после прохождения пятого курса химиотерапии!

Многодетная мама, борющаяся с онкологическим заболеванием, намерена выступить на соревновании по танго, которое пройдет в одном из отелей столицы. Мероприятие состоится уже в это воскресенье, 17 мая.

При этом только накануне Лерчек рассказывала, что проходит пятый курс химиотерапии.

Согласно информации на сайте конкурса, партнером Лерчек будет ее возлюбленный Луис. Дуэт планирует выйти на паркет под номером 17. В общей сложности в турнире заявлены 24 пары. Валерия и Луис исполнят танец трижды: в 13:36, 14:01 и 14:13.

В Сети уже давно с недоверием относятся к тому, что Лерчек рассказывает о своем онкологическом заболевании. Чекалина утверждает, что борется с раком желудка четвертой стадии. Метастазы распространились практически по всему организму, задев позвоночник. Лерчек рассказывала, что перенесла операцию.

Но при этом блогерша ведет довольно активный образ жизни. Лерчек засняли в спортзале, где она поднимала тяжести. Видео с участием Лерчек спровоцировало скандал. Ее заподозрили во лжи о болезни.

Не верит после этих видео в то, что Лерчек тяжело больна и известный журналист Отар Кушанашвили. Он сам борется с раком и уверен, что вести такой образ жизни, как у Лерчек, если ты по-настоящему болен, невозможно. Кушанашвили считает, что Лерчек своим поведением обесценивает борьбу с раком таких людей, как Отар.

