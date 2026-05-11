Онколог Илья Карев о болезни Лерчек: «Рак желудка у нее был до беременности»

Руководитель направления онкогинекологии клиники Hadassah Илья Карев выразил надежду, что 33-летняя Валерия Чекалина (Лерчек) сможет достичь длительной ремиссии.

Он отметил, что метастазы в костях поддаются лечению, а при раке желудка эффективны стандартные протоколы химиотерапии.

По мнению врача, заболевание развилось у пациентки до беременности, так как отдаленные метастазы не возникают быстро.

Онколог Илья Карев: «Лерчек могли бы лечить во время беременности»

«Однозначно, рак желудка у нее был до беременности. Такие отдаленные метастазы так быстро не проявляются. Просто во время беременности ее недостаточно обследовали, просто часть методов обследований запрещены в это время. Если бы все знали заранее, ее могли бы лечить во время беременности», — порассуждал Карев.

Советы онколога Ильи Карева женщинам

Карев также обратил внимание, что многократные ЭКО могут провоцировать рост опухоли. Он подчеркнул важность онкоскрининга на этапе планирования беременности для женщин из групп риска.

Современные методы диагностики (УЗИ, МРТ) безопасны, а лечение, включая химиотерапию, допустимо со второго триместра.

Планирование беременности с предварительным чекапом, по мнению онколога, — единственный способ снизить риски.

