Кушанашвили о раке Лерчек: «Я спросил в НИИ Блохина о ней – никто не знает»

В своем телеграм-канале он заявил, что персонал клиники не знает о ее пребывании.

«Я тоже лечусь на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда я спросил, никто не в курсе, что там какой-то блогер лечится», — написал Кушанашвили.

Он также иронично прокомментировал личную жизнь Чекалиной, назвав ее сожителя, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, «псевдоблаговерным танцором из восьмого состава группы "На-На"».

Позже Кушанашвили уточнил, что Лерчек и ее сожитель называли имя лечащего врача — Екатерину Обаревич. Согласно официальному сайту НИИ Блохина, такой специалист действительно работает в центре и занимается лечением рака желудка.

У врача есть положительные отзывы, в том числе от пациентки с четвертой стадией, которая сообщила, что опухоль исчезла после девятого курса химиотерапии. У самой Лерчек, по словам Кушанашвили, на данный момент проведено семь таких процедур.

Однако сам журналист не уточнил, было ли ему официально подтверждено нахождение Чекалиной в клинике.

Валерия Чекалина (Лерчек) находится под следствием по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. В марте 2026 года суд приостановил уголовное производство из-за тяжелого онкологического диагноза блогера — рака желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

С тех пор она регулярно публикует в соцсетях отчеты о прохождении химиотерапии в НИИ имени Блохина.

Отар Кушанашвили, который сам лечится от онкологии, неоднократно критиковал публичных людей, которых считает неискренними. Его высказывания о Лерчек вызвали широкий резонанс, а также разделили общественность.

Часть пользователей поддержала журналиста, другие обвинили его в бестактности и вмешательстве в частную жизнь больного человека.

Официальных комментариев от самой Лерчек, ее представителей или НИИ Блохина на момент публикации не поступало.