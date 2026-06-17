«Вот такие отеки иногда бывают»: жених Лерчек показал, как ей разнесло ногу

По утверждению Луиса, терапевтический курс приносит благотворный эффект.

«Лера держится отлично! Пожелайте здоровья и молитесь об исцелении. Мы все в это верим. Лера нужна детям! На этом видео она отекла из‑за упавшего белка и гормонов», — написал он.

Кроме того, Сквиччиарини пригласил подписчиков задавать любые вопросы — и ответил, в частности, на тот, почему у его избранницы выпали только волосы на голове, тогда как ресницы и брови сохранились.

«Как говорят врачи, все индивидуально. Брови и ресницы тоже выпадают, но не так сильно, как волосы. Они стали не такими густыми. Но Лера все равно остается для меня самой красивой», — поделился Луис.

К сообщению он приложил видеоролик с невестой после второго курса химиотерапии: на нем она демонстрирует выпавшие локоны.

Луис также осветил проблемы со зрением, с которыми столкнулась Лерчек, и подкрепил рассказ соответствующими медицинскими документами.

«Во время первой химии зрение стало резко хуже на правый глаз. Нас повезли в реанимацию и прокапали лекарство от отеков (это результат отека в оболочках мозга). Сейчас ситуация улучшилась, но осталось еще выпадение зрения. Мы молимся дальше», — сообщил танцор.

Тем временем прокуратура потребовала проверить Лерчек. Правоохранителям показалось подозрительным поведение Чекалиной во время болезни. Как выяснилось, в перерывах между курсами химиотерапии Лерчек посещает спортзал и лично контролирует производство косметики своего бренда.

Такая активность для тяжело больного человека немыслима. К тому же Лерчек находится под уголовным преследованием, которое было приостановлено до ее выздоровления. Прокуратура намерена выяснить, насколько обоснованно Лерчек освобождена от расследований связанных с ее уголовным делом. Ведь раз она посещает спортзал, вероятно, может приходить и судебные заседания.