«Вот такие отеки иногда бывают»: жених Лерчек показал, как ей разнесло ногу

Возлюбленный Лерчек на фоне новой проверки блогерши прокуратурой стремится убедить окружающих в том, что она действительно борется с онкологическим заболеванием. Он рассказал, что отек, ставший следствием химиотерапевтического лечения, охватил все тело.
Луис Сквиччиарини продемонстрировал в личном блоге фото опухших ног Лерчек и уточнил, что впереди ей предстоит пройти еще два цикла химиотерапии.
«Вот такие отеки иногда бывают. Мы делаем капельницы с альбумином для поднятия белка», — рассказал Луис.
Так выглядит нога больной раком Лерчек. Фото: соцсети Луиса Сквиччиарини
По утверждению Луиса, терапевтический курс приносит благотворный эффект.
«Лера держится отлично! Пожелайте здоровья и молитесь об исцелении. Мы все в это верим. Лера нужна детям! На этом видео она отекла из‑за упавшего белка и гормонов», — написал он.
Кроме того, Сквиччиарини пригласил подписчиков задавать любые вопросы — и ответил, в частности, на тот, почему у его избранницы выпали только волосы на голове, тогда как ресницы и брови сохранились.
«Как говорят врачи, все индивидуально. Брови и ресницы тоже выпадают, но не так сильно, как волосы. Они стали не такими густыми. Но Лера все равно остается для меня самой красивой», — поделился Луис.
К сообщению он приложил видеоролик с невестой после второго курса химиотерапии: на нем она демонстрирует выпавшие локоны.
Луис также осветил проблемы со зрением, с которыми столкнулась Лерчек, и подкрепил рассказ соответствующими медицинскими документами.
«Во время первой химии зрение стало резко хуже на правый глаз. Нас повезли в реанимацию и прокапали лекарство от отеков (это результат отека в оболочках мозга). Сейчас ситуация улучшилась, но осталось еще выпадение зрения. Мы молимся дальше», — сообщил танцор.
Тем временем прокуратура потребовала проверить Лерчек. Правоохранителям показалось подозрительным поведение Чекалиной во время болезни. Как выяснилось, в перерывах между курсами химиотерапии Лерчек посещает спортзал и лично контролирует производство косметики своего бренда.
Такая активность для тяжело больного человека немыслима. К тому же Лерчек находится под уголовным преследованием, которое было приостановлено до ее выздоровления. Прокуратура намерена выяснить, насколько обоснованно Лерчек освобождена от расследований связанных с ее уголовным делом. Ведь раз она посещает спортзал, вероятно, может приходить и судебные заседания.