Жители Москвы подали коллективный иск в прокуратуру против больной раком Лерчек

Заявителей смутили кадры из соцсетей, на которых Чекалина, проходящая курс химиотерапии, посещает спортзал. Они попросили надзорное ведомство провести проверку и, если состояние пациентки позволяет, возобновить судебный процесс по ее делу.

Как пояснил юрист Дмитрий Матюшенков, заявления из прокуратуры направлены в суд, который сейчас рассматривает дело блогера. Именно судья может инициировать новую медицинскую экспертизу, если сочтет предыдущие заключения недостаточно убедительными.

Если суд решит, что ранее полученные медицинские документы не вызывают сомнений, производство по делу останется приостановленным.

Второй вариант — назначение повторной экспертизы, которую проведет уже другой специалист или экспертное учреждение.

Изначально предполагалось, что заявления могли подать из-за скандала с блогершей Алиной Расковской. Именно она ранее сняла Чекалину в элитном фитнес-клубе и опубликовала видео, после чего ее выгнали из зала. Однако сама Расковская опровергла свою причастность к обращениям в прокуратуру, заявив изданию «СтарХит», что «забыла об этой ситуации» и не обращалась в ведомство .

Напомним, Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится под следствием по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. В марте 2026 года суд приостановил уголовное производство в связи с онкологическим заболеванием блогера — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

Следующее заседание суда может решить, продолжится ли рассмотрение дела или останется приостановленным до изменения состояния здоровья подсудимой.