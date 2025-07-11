Кто визажист Михаила Галустяна?

Новый виток интереса к Милене вспыхнул в Сети в мае этого года. 30 апреля Михаил Галустян объявил о разводе с женой Викторией. Тут-то все и вспомнили о его визажистке.

Аккурат в тот же день Милена сообщила о своей второй беременности. В Сети тут же смекнули, что папа будущего малыша — Михаил Галустян. Но Шевченко с гневом опровергла эти домыслы.

Возмутилась и Виктория Галустян. Она заявила, что в их браке измен не было!

Милена же совсем скоро родит второго сына. Все с нетерпением ждут этого события. А вдруг малыш похож на Мишу Галустяна?!