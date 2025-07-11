Кто визажист Михаила Галустяна?

Раскрыта фамилия визажистки Милены. Именно эту девушку называли и называют любовницей Михаила Галустяна.
Фамилия Милены — Шевченко. Она работала с Михаилом Галустяном на проекте телеканала ТНТ 'Новые звезды в Африке'. Но Милену и Михаила связывали не только рабочие отношения. Они появлялись вместе и вне съемочной площадки.
Однажды Милена разместила общее фото с Галустяном в личном блоге. Одна из подруг визажистки написала, что они отлично смотрятся вместе и подходят друг другу. Этот комментарий Милена предпочла не удалять. Вероятно, ей льстили подобные замечания.
Милена Шевченко и Михаил Галустян. Фото: соцсети Милены Шевченко
Новый виток интереса к Милене вспыхнул в Сети в мае этого года. 30 апреля Михаил Галустян объявил о разводе с женой Викторией. Тут-то все и вспомнили о его визажистке.
Аккурат в тот же день Милена сообщила о своей второй беременности. В Сети тут же смекнули, что папа будущего малыша — Михаил Галустян. Но Шевченко с гневом опровергла эти домыслы.
Возмутилась и Виктория Галустян. Она заявила, что в их браке измен не было!
Милена же совсем скоро родит второго сына. Все с нетерпением ждут этого события. А вдруг малыш похож на Мишу Галустяна?!
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