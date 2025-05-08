Экс-жена Галустяна впервые высказалась о разводе

Бывшая жена шоумена и продюсера Михаила Галустяна Виктория в личном блоге впервые прокомментировала развод с ним. Она поблагодарила поклонников за поддержку в трудный период и дала понять, что пережить драму в личной жизни ей помогают две дочери.
«Спасибо за вашу добрую деликатную поддержку. Все вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми», — написала Виктория Галустян в личном блоге.
Виктория и Михаил Галустян с дочками. Фото: соцсети Виктории Галустян
Шоумен Михаил Галустян в канун первого мая заявил, что он и его жена приняли решение расстаться. Причем, пара не вместе уже несколько месяцев, но только сейчас отважились сообщить о проблемах в браке общественности.
Михаил Галустян сделал акцент на том, что развод в его случае — это не трагедия, а возможность начать новую жизнь.
В Сети сразу же назвали имя предполагаемой причины развода Михаила Галустяна. Пользователи вычислили, что разлучницей вполне могла стать эффектная брюнетка по имени Милена. По профессии она визажистка, с Михаилом Галустяном познакомилась на проекте ТНТ «Новые звезды в Африке».
Визажистка Милена и Михаил Галустян. Фото: соцсети
Кстати, на следующий день после объявления Михаила Галустяна о разводе Милена разместила в личном блоге свой снимок с округлившимся животом. То есть, предполагаемая пассия Галустяна ждет ребенка, и именно по этой причине он и решился заявить о прекращении предыдущего брака.
Для Милена этот ребенок будет вторым, у нее есть сын.
Визажистка Милена совсем скоро вновь станет мамой. Фото: соцсети
Брак Михаила Галустяна и Виктории продлился без малого восемнадцать лет. Они поженились в красивую дату, 7.07.2007 года. У пары две дочери-подростки. Старшая дочь Михаила Галустяна, Эстелла, появилась на свет в 2010 году, а младшая, Эллина родилась в 2012.