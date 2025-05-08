Экс-жена Галустяна впервые высказалась о разводе

Шоумен Михаил Галустян в канун первого мая заявил, что он и его жена приняли решение расстаться. Причем, пара не вместе уже несколько месяцев, но только сейчас отважились сообщить о проблемах в браке общественности.

Михаил Галустян сделал акцент на том, что развод в его случае — это не трагедия, а возможность начать новую жизнь.

В Сети сразу же назвали имя предполагаемой причины развода Михаила Галустяна. Пользователи вычислили, что разлучницей вполне могла стать эффектная брюнетка по имени Милена. По профессии она визажистка, с Михаилом Галустяном познакомилась на проекте ТНТ «Новые звезды в Африке».