Галустян развелся формально? Вскрылась правда о его разрыве с женой

Мама известного шоумена Александра Реввы дала понять, что Михаил Галустян и его жена Виктория развелись лишь формально.
Любовь Николаевна предположила, что Галустян, объявивший о разводе, на самом деле продолжает жить вместе с супругой, родивших ему двух дочерей.
"Я не удивлюсь, если они с Мишей развелись формально, чтобы деньги распределить. Так многие сейчас делают: разводятся и все равно живут вместе", — предположила мама Александра Реввы в беседе с kp.ru.
Склониться к такой версии Любовь Николаевну заставил разговор с мамой Михаила Галустяна. Сусанна Ардашовна как-то странно отреагировала на развод сына с женой, родившей ему двух дочерей. Женщина уж слишком весело заявила, что все разводятся, значит, и ее сыну тоже можно.
Михаил Галустян с женой Викторией и дочками. Фото: соцсети Виктории Галустян
Мама Александра Реввы уточнила, что от развода Виктория Галустян финансово точно не пострадала. По словам Любови Николаевны, Михаил очень хорошо обеспечил всех — жену, дочерей, своих родителей.
"Это я до сих пор живу в однушке, а Галустян своей маме построил трехэтажный дом в Сочи, квартиру большую купил и даже гостиницу ей подарил. Да и его жена и дети не нуждаются", — отметила Любовь Николаевна.
Михаил Галустян сообщил о разводе с Викторией 30 апреля. Он добавил, что разрыв произошел за несколько месяцев до этого.
Причины своего решения расторгнуть казавшийся всем крепкий брак Галустян разглашать не стал.
Тогда же в Сети появилось предположение о том, что Михаил Галустян закрутил роман с визажисткой Миленой, которая якобы ждет от него ребенка, и потому ушел из семьи.
Но эти домыслы опровергла сначала Милена, заявив, что ее беременна не от Галустяна, а потом и Виктория Галустян встала на защиту Михаила, прямо сказав, что измен в их браке не было.
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