Галустян развелся формально? Вскрылась правда о его разрыве с женой

Мама Александра Реввы уточнила, что от развода Виктория Галустян финансово точно не пострадала. По словам Любови Николаевны, Михаил очень хорошо обеспечил всех — жену, дочерей, своих родителей.

"Это я до сих пор живу в однушке, а Галустян своей маме построил трехэтажный дом в Сочи, квартиру большую купил и даже гостиницу ей подарил. Да и его жена и дети не нуждаются", — отметила Любовь Николаевна.

Михаил Галустян сообщил о разводе с Викторией 30 апреля. Он добавил, что разрыв произошел за несколько месяцев до этого.

Причины своего решения расторгнуть казавшийся всем крепкий брак Галустян разглашать не стал.

Тогда же в Сети появилось предположение о том, что Михаил Галустян закрутил роман с визажисткой Миленой, которая якобы ждет от него ребенка, и потому ушел из семьи.

Но эти домыслы опровергла сначала Милена, заявив, что ее беременна не от Галустяна, а потом и Виктория Галустян встала на защиту Михаила, прямо сказав, что измен в их браке не было.