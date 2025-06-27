36-летняя латвийская актриса Агата Муцениеце собирается летом выйти замуж за Петра Дрангу. Популярность знаменитости принес сериал "Закрытая школа". В этом проекте она снималась с Павлом Прилучным. Тогда же вспыхнул их роман. Они сыграли свадьбу. От Павла актриса родила двоих детей: сына Тимофея, ему 12 лет, и дочку Мию, ей девять лет.

У Прилучного также есть двухлетний сын Микаэль от второй жены, Зепюр Брутян. Актер забрал к себе и сына Тимофея. Мальчик решил жить с отцом. Муцениеце после всех испытаний нашла свое женское счастье. Она находится на пятом месяце беременности. И готовится подарить ребенка Дранге. Пол малыша пара пока скрывает. Влюбленные все еще живут порознь. Агата с дочкой Мией поселилась в четырехкомнатной квартире на Речном вокзале.

Пользователи Сети задаются вопросом: кто по нации Петр Дранга. Оказалось, что он грек. Так что русский аккордеонист только наполовину. Родители Петра познакомились в Ростовской консерватории. Отец Дранги — Юрий — там преподавал, а его мама была студенткой. Разница в возрасте не помешала паре создать крепкий союз. Именно отец стал первым педагогом сына Петра. Его он обучал с пяти лет.

Муцениеце прекрасно поладила с Юрием Дрангой. Они с дочкой Мией побывали на его дне рождении. Отец аккордеониста принял будущую невестку в семью. Тем более, что актриса готовится подарить его 42-летнему сыну первенца.

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