Кто объявил о беременности Ивлеевой: новые подробности

В личном блоге Анастасии Ивлеевой появилось важное заявление. Оно привело в восторг всех поклонников Анастасии. Но, как оказалось, радовались все слишком рано.
Кто сообщил о беременности Ивлеевой
Как выяснилось, аккаунт Анастасии Ивлеевой был взломан еще накануне. И заявление о беременности Ивлеевой от ее имени распространили хакеры. Сначала они разместили видео, которым запечатлено, как блогерша с мужем Филиппом Бегаком лепит пельмени на кухне. Под ним мошенники сообщили о грядущем пополнении в семье.
Чуть позже в блоге Анастасии появилось ее фото. Под ним от имени Ивлеевой благодарят подписчиков за поздравления с беременностью и просят перейти по неким ссылкам. Но делать этого, конечно же, не нужно!
Под этим фото Ивлеевой просят перейти по ссылкам. Фото: соцсети Насти Ивлеевой
Анастасия Ивлеева накануне предупредила подписчиков, что у нее "увели" аккаунт, на который подписаны несколько миллионов человек.
У кого еще из звезд "уводили" аккаунты?
Осенью прошлого года аккаунты нескольких блогеров-миллионников были взломаны. Тогда в поле зрения мошенников попали Ксения Бородина, Ольга Бузова, Оксана Самойлова, Ида Галич. От имени знаменитых девушек хакеры распространяли ложную информацию.
Ивлееву тогда не взламывали. Тогда в ее телеграм-канале появилась версия, что популярные блогерши могли вступить в сговор с мошенниками, чтобы вместе заработать еще больше денег. Бородина тогда заявила, что Ивлеева "надышалась куриным пометом", намекая на ее жизнь в деревне. Ивлеева в ответ написала, что "Ксения надышалась на Лобном месте".
Теперь же сама Анастасия взывает о помощи и молит, чтобы ей помогли восстановить доступ к аккаунту.
А вы как думаете, зачем мошенникам понадобился аккаунт Ивлеевой? Ответьте в комментариях.
Читайте также: