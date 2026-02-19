Кто объявил о беременности Ивлеевой: новые подробности

В личном блоге Анастасии Ивлеевой появилось важное заявление. Оно привело в восторг всех поклонников Анастасии. Но, как оказалось, радовались все слишком рано.

Кто сообщил о беременности Ивлеевой

Как выяснилось, аккаунт Анастасии Ивлеевой был взломан еще накануне. И заявление о беременности Ивлеевой от ее имени распространили хакеры. Сначала они разместили видео, которым запечатлено, как блогерша с мужем Филиппом Бегаком лепит пельмени на кухне. Под ним мошенники сообщили о грядущем пополнении в семье.

Чуть позже в блоге Анастасии появилось ее фото. Под ним от имени Ивлеевой благодарят подписчиков за поздравления с беременностью и просят перейти по неким ссылкам. Но делать этого, конечно же, не нужно!