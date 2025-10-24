Ивлеева ответила Бородиной после слов о курином помете: "Ксения надышалась на лобном месте"

Две известные дамы — Ксения Бородина и Настя Ивлеева — устроили публичные разборки. Теледивы обменялись нелестными высказываниями в адрес друг друга. Поводом стал массовый взлом аккаунтов популярных блогеров.

Почему затеяли скандал Бородина и Ивлеева

Несколько дней назад злоумышленники взломали аккаунты самых известных блогерш. Под каток попали Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Ольга Бузова, Ида Галич и другие популярные в Сети персонажи. В телеграм-канале Насти Ивлеевой тут же появилась версия о том, что дивы вступили в сговор с мошенниками с целью заработать.

Ксения Бородина отреагировала на эти подозрения первой. Она очень едко прошлась по Ивлеевой. Намекая на ее нынешнюю деревенскую жизнь на свежем воздухе.

"Ладно, когда это пишут недалекие! Но Настя Ивлеева решила выступить с заявлением, что мы тут людей решили обмануть! Настя, ты там куриным пометом надышалась?" — задалась вопросом Ксения Бородина.

Она не понимает, зачем Ивлеева добавляет масла в огонь. Припомнила Бородина Насте и ее 'голую' вечеринку, после которой от Ивлеевой отвернулись все. Ксения призвала Анастасию остановиться.