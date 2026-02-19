Настя Ивлеева беременна: "Кто мог подумать"

Известная блогерша Анастасия Ивлеева поделилась новостью года в своих соцсетях. Она сообщила, что ждет ребенка. И это не шутка!
Ивлеева готовится стать мамой
Анастасия Ивлеева поделилась в личном блоге видео, на котором она вместе с мужем запечатлена на кухне. Парочка выглядит очень счастливой и волнительно-возбужденной. Ивлеева и ее муж обнимаются и прыгают от радости. Еще бы! У пары есть повод, лучше которого трудно даже придумать.
Под видео Настя Ивлеева сообщила о причине своего безудержного веселья. Она ждет ребенка!
"Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости. И да, я беременна", — сообщила в личном блоге Ивлеева.
Настя Ивлеева и ее муж Филипп Бегак радуются предстоящему пополнению в семье. Фото: соцсети Насти Ивлеевой
Будущий малыш станет первенцем Анастасии Ивлеевой. В марте этого года звезде соцсетей исполнится 35 лет.
Ивлеева и ее вечеринка
Настя Ивлеева еще не так давно была одной из самых эпатажных и дерзких знаменитостей. Ее громкие вечеринки обсуждали все. А финальная, которую окрестили "голой", аукнулась ей очень мощно. Ивлееву отменили везде, где можно. Она стала персоной нон-грата. Она лишилась контрактов, ее перестали звать на съемки.
От Анастасии отвернулись все друзья из числа знаменитостей. Ивлеева жаловалась, что ей не у кого даже занять денег. Зато она встретила любимого человека, вышла замуж и теперь готовится стать мамой.
Кто муж Анастасии Ивлеевой?
Мужу Ивлеевой Филиппу Бегаку 33 года, он ведущий телеканала "Культура", внук известного писателя Юлиана Семенова и внучатый племянник Никиты Михалкова. Расписалась пара в декабре 2024 года. У Бегака есть дочка Василиса, ей 10 лет. До Ивлеевой Филипп был женат дважды. У Анастасии в анамнезе тоже один неудачный брак, она была замужем за рэпером Элджеем.
