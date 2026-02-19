Настя Ивлеева беременна: "Кто мог подумать"

Известная блогерша Анастасия Ивлеева поделилась новостью года в своих соцсетях. Она сообщила, что ждет ребенка. И это не шутка!

Ивлеева готовится стать мамой

Анастасия Ивлеева поделилась в личном блоге видео, на котором она вместе с мужем запечатлена на кухне. Парочка выглядит очень счастливой и волнительно-возбужденной. Ивлеева и ее муж обнимаются и прыгают от радости. Еще бы! У пары есть повод, лучше которого трудно даже придумать.

Под видео Настя Ивлеева сообщила о причине своего безудержного веселья. Она ждет ребенка!