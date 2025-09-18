Муж Ивлеевой продает дом, который отсудил у матери, за 68 млн рублей

В свое время свадьба Анастасии Ивлеевой и Филиппа Бегака прошла тайно в Крыму, вызвав много разговоров среди публики.

Особенное внимание привлекло отсутствие на празднике матери жениха, известной художницы Дарьи Семеновой. Возможно, это связано с тем, что ранее Филипп участвовал в судебном разбирательстве с мамой относительно части общего имущества семьи.​ Речь идет о доме и участке.

Наследство Бегака

Семья владеет большим участком в престижном подмосковном поселке "Советский писатель", предназначенном для представителей культурной элиты. Здесь находится двухэтажный особняк площадью около 400 квадратных метров с прилегающим земельным наделом размером примерно 12 соток. Этот участок достался Филиппу, его родителям и покойному брату в качестве наследства.

Летом 2024 года Бегак обратился в суд с иском о выделении доли своего умершего брата из общей семейной собственности. Он мотивировал свое требование проживанием в доме и уходом за садовым участком. Его мать Дарья лично не присутствовала на судебных заседаниях, направив туда своего представителя. В итоге требования Филиппа были удовлетворены, а сама Семенова подтвердила законность притязаний сына.

Муж Ивлеевой хочет продать недвижимость

В августе 2025 года муж Ивлеевой официально получил 1/9 дома и 1/6 участка. Уже в июле он выставил недвижимость на продажу, рассчитывая выручить 68 миллионов рублей, пишет kp.ru.

Дом отличается внушительными размерами и продуманностью внутреннего пространства. Первый этаж включает просторную гостиную с камином, кухню, оборудованную выходом непосредственно на земельный участок, две рабочие мастерские и дополнительные комнаты.

Для удобства владельцев предусмотрено вместительное двухместное парковочное пространство и отдельный доступ для персонала, занимающегося обслуживанием хозяйства.

Говорят, что от самой Ивлеевой отвернулись все друзья в Москве. И якобы блондинке даже не у кого занять денег. В материальном плане блогерша может рассчитывать разве что только на себя.