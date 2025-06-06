Кто муж певицы Шавриной?

Певице Екатерине Шавриной помогает справиться с потерей сына Григория новый избранник. 82-летняя певица представила возлюбленного своему окружению. Случилось это незадолго до смерти ее сына.

Издание WomanHit со ссылкой на диктора Владимира Березина сообщало, что Шаврина в феврале рассказала о новом замужестве.

На съемки в Беларусь в феврале она прилетала с молодым мужчиной. Его певица представила всем, как своего мужа. Владимиру Березину избранник Екатерины Шавриной показался симпатичным, тактичным и интеллигентным.

Ранее певица была гражданской женой композитора Григория Пономаренко. После расставания с ним она вышла замуж за фокусника Григория Лаздина.

От Пономаренко Шаврина родила сына Григория. В мае этого года наследник певицы скончался в колонии. Он отбывал наказание за хранение наркотиков.