Сын певицы Екатерины Шавриной умер в колонии

Умер сын известной певицы, исполнительницы народных песен, 82-летней Екатерины Шавриной, модельер Григорий Шаврин. Как сообщает телеграм-канал SHOT , у мужчины, отбывавшего наказание в колонии остановилось сердце.

Григорию Шаврину стало плохо в ночь на воскресенье, 11 мая в бараке. Заключенные забили тревогу, вызвали сотрудников колонии. Григория тут же доставили в медицинский блок колонии, но спасти его не удалось.

Следователи уже проводят проверку по факту смерти заключенного. По предварительным данным, Григорий Шаврин скончался в результате сердечной недостаточности, но точные выводы будут озвучены немного позднее.

В колонии во Владимирской области Григорий Шаврин находился с прошлого года. Он был осужден на 4, 5 года за наркотики.

Григорий Шаврин родился в 1963-м году в гражданском браке певицы Екатерины Шавриной и композитора Григория Пономаренко. Григорий Шаврин был талантливым модельером. Он создал несколько концертных платьев для своей мамы.

При этом у сына Екатерины Шавриной зависимость была чуть ли не с подросткового возраста. Мужчина всю жизнь боролся с ней с переменным успехом.

Певица рассказывала, что воспитывала сына в строгости, но не смогла уберечь от дурного влияния плохой компании, с которой Григорий связался в 15-летнем возрасте.

У Екатерины Шавриной, помимо сына, есть две дочери-двойняшки Жанна и Элла. Одна из них по профессии врач, другая финансистка.

Екатерина Шаврина похоронила двух своих мужей, а теперь еще ей предстоит прощание с сыном.

В 2014-м году Екатерина Шаврина попала в аварию, в которой погибла ее сестра Татьяна. Другая сестра Екатерины Шавриной, Рада, обвиняла звезду в гибеле родственницы. Для Екатерины Шавриной та история стала тяжелым испытанием. Певица долго не могла прийти в себя.