Соседов — об отменившей траур по сыну Шавриной: "Это нормально"

Сергей Соседов добавил, что артист не выходит на сцену, только если умер сам.

Сын певицы Екатерины Шавриной Григорий умер 11 мая в колонии строгого режима. Ему был 61 год. Он отбывал наказание за хранение запрещенных веществ.

У Григория были серьезные проблемы со здоровьем. Они усугубились во время нахождения за решеткой. Мужчина скончался в тюремной больнице.

Для Екатерины Шавриной смерть сына стала страшным ударом. Она прощалась с Григорием в церкви, под покровом ночи. Певица не хотела, чтобы кто-либо видел ее слезы и боль.