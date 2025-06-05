Соседов — об отменившей траур по сыну Шавриной: "Это нормально"
Сергей Соседов поддержал Екатерину Шаврину. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
Соседов поддержал Шаврину, вышедшую на сцену после смерти сына
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался в поддержку 82-летней певицы Екатерины Шавриной. Вокалистка не отменила свои концерты из-за смерти единственного сына.
Уже через несколько дней после похорон Григория Надежда Шаврина вышла на сцену и запела. Отказ от траура по сыну вызвал недоумение у многих. Сергей Соседов объяснил, почему певица повела себя именно так.
Он заявил, что отменить выступление означало подвести тех, кто ждал его.
"То, что она приняла решение выступить, — правильно. Это нормально. У Кати такая профессия! А что ей, скажите, нужно было делать — надевать траур и сидеть дома?" — цитирует Сергея Соседова MK.RU.
Екатерина Шаврина. Фото: Виктор Бойко/Global Look Press
Сергей Соседов добавил, что артист не выходит на сцену, только если умер сам.
Сын певицы Екатерины Шавриной Григорий умер 11 мая в колонии строгого режима. Ему был 61 год. Он отбывал наказание за хранение запрещенных веществ.
У Григория были серьезные проблемы со здоровьем. Они усугубились во время нахождения за решеткой. Мужчина скончался в тюремной больнице.
Для Екатерины Шавриной смерть сына стала страшным ударом. Она прощалась с Григорием в церкви, под покровом ночи. Певица не хотела, чтобы кто-либо видел ее слезы и боль.