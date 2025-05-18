Шаврина перед смертью сына представила мужа

Певица Екатерина Шаврина перестала выходить на связь. Она не берет трубку и не появляется на публике. Артистка приняла решение на время уйти с радаров. Все произошло из-за смерти ее сына Григория.

Незадолго до трагических событий 82-летняя Екатерина Шаврина удивила звездных коллег. Ее стали все чаще видеть на публике с неким молодым мужчиной. И якобы его певица представляла как своего мужа.

Ведущий Владимир Березин поделился подробностями личной жизни артистки. Он подметил, что с Шавриной у него сложились братско-сестринские отношения. Екатерина частенько делилась с ним частными аспектами.

Нынешний спутник артистки, как дал понять диктор, человек высокого такта. Владимир намекнул, что очень радовался тому, что в жизни певицы появился такой достойный мужчина.

"Мы с Катюшей виделись в феврале: она прилетала на съемки в Беларусь. Приехала с молодым мужчиной. "Это мой муж!" - представила мне его Катя. Симпатичный, тактичный, интеллигентный, культурный мужчина", - приводит mk.ru слова Владимира Березина.

После этого в семье артистки случилась трагедия. Умер ее сын Григорий. Он находился в тюрьме из-за истории с наркотиками. Друг певицы Владимир Березин дал понять, что хотел как-то ее поддержать в трудную минуту.

Но Екатерина Шаврина, будучи сильной личностью, решила уйти в тень. Произошедшее стало для нее большой потерей. Она безгранично любила сына.

"Плюс у Катюши есть дочки-близняшки. Совершенно удивительные девочки: с Эллой я близко общаюсь. Она безумно любит маму и, конечно, сейчас для нее большая опора в жизни", - подметил телеведущий.

Сын Екатерины Шавриной умер после остановки сердца. Певица не дает никаких комментариев. Она полностью отгородилась от внешнего мира.