Кто бывшая жена Николая Сердюкова?

Блогер Николай Сердюков удачно женился на телеведущей Ксении Бородиной. Их свадьба состоялась 3 июня. Для обоих супругов этот союз стал не первым в жизни.

Для Ксении Бородиной это третья попытка построить счастливую семью. Николай Сердюков женился во второй раз.

Его первой супругой была блогер Алина Акилова. Именно она подтолкнула Сердюкова к активному ведению социальных сетей. Сначала он сопротивлялся. Но потом у Сердюкова все начало получаться.

Алина Акилова фактически устроила бывшему мужу дальнейшую безбедную жизнь. В 2022-м году Акилова и Сердюков развелись.