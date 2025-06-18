Кто бывшая жена Николая Сердюкова?

Блогер Николай Сердюков удачно женился на телеведущей Ксении Бородиной. Их свадьба состоялась 3 июня. Для обоих супругов этот союз стал не первым в жизни.
Для Ксении Бородиной это третья попытка построить счастливую семью. Николай Сердюков женился во второй раз.
Его первой супругой была блогер Алина Акилова. Именно она подтолкнула Сердюкова к активному ведению социальных сетей. Сначала он сопротивлялся. Но потом у Сердюкова все начало получаться.
Алина Акилова фактически устроила бывшему мужу дальнейшую безбедную жизнь. В 2022-м году Акилова и Сердюков развелись.
Николай Сердюков и Алина Акилова. Фото: соцсети Николая Сердюкова
Через некоторое время после развода известный блогер Николай Сердюков пришел на шоу 'Последний герой'. Здесь он покорил сердце ведущей проекта Ксении Бородиной.
Роман был скоротечным. Сердюков быстро перебрался в дом Бородиной. Та купила избраннику гелик. На нем сейчас муж Бородиной рассекает по Москве.
Читайте также: