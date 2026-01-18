Королева поздравила Николаева и вспомнила о прошлом: "Что-то грандиозное и масштабное"

Певица Наташа Королева разместила в личном блоге душевное поздравление. Она впервые за много лет публично заговорила о бывшем муже, поэте-песеннике и композиторе Игоре Николаеве. Королева трогательно поздравила его с днем рождения.

Дифирамбы Королевой Николаеву

Наташа Королева в своем поздравлении не поскупилась на комплименты бывшему мужу. Она отметила его таланты. Поздравление Королевой — настоящие дифирамбы Николаеву.

"На мой взгляд, талант этого маэстро настолько безграничен, что совсем скоро мы непременно услышим нечто поистине грандиозное! Кроме того, Игорь наделен редким даром сказочника — он способен творить целые музыкальные миры и вселенные! От всей души желаю ему воплотить это в реальность! Присоединяйтесь к поздравлениям и не забудьте поднять бокал за любовь! Это моя музыкальная открытка‑поздравление в день рождения", — написала Королева.

Артистка поделилась, что мысли об экс‑супруге пришли к ней во время созерцания океана. По словам Королевой, знаменитый исполнитель словно унаследовал силу и величие водной стихии, ведь появился на свет на острове Сахалине, "на берегу большой воды".

В очаровательном видео Наташа подпевает лирической композиции, а в финале поднимает бокал с красным вином. Поклонники артистки активно поддержали ее поздравление. Многие подчеркнули, что поступок Наташи заслуживает уважения — она не постеснялась публично поздравить бывшего супруга с таким значимым событием.

Сколько лет были вместе Королева и Николаев

Наташа Королева и Игорь Николаев познакомились, когда ей было всего 16 лет, а ему уже 29. Их творческое общение быстро переросло в роман. В 1992-м году Николаев и Королева поженились. Союз Дельфина и Русалки просуществовал больше десяти лет. В 2001-м году пара к большому огорчению фанатов рассталась.

Королева связала свою судьбу с Сергеем Глушко. У них родился сын Архип. Николаев женился на Юлии Проскуряковой, у пары есть дочка Вероника. Но многие поклонники Дельфина и Русалки все еще мечтают о их воссоединении. Не так давно Проскурякова рассказывала, что в Сети ей часто пишут о том, чтобы она бросила мужа, и он мог воссоединится с бывшей женой.

Кстати, Проскурякова накануне тоже поздравила Николаева с днем рождения публично. Но была куда сдержаннее Королевой. Проскурякова призналась Николаеву в любви и пожелала ему здоровья.

А вам чье поздравление, Проскуряковой или Королевой, понравилось больше? Ответьте в комментариях.