Константин Эрнст поддержал жену Юрия Николаева в трудный момент

В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Проводить легенду отечественного телевидения пришли простые поклонники и звездные друзья. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обнимал за плечи вдову Юрия Николаева, выражая таким образом свою поддержку и скорбь.
Как вела себя вдова Юрия Николаева на прощании с ним
Элеонора Николаева во время церемонии прощания сидела у гроба мужа. Она поджимала губы, было видно, как из ее глаз текут слезы. Вдова Юрия Николаева не стала покрывать голову траурным черным платком. Не пряталась она и за темными очками.
Было видно, что Элеонора Николаева еле держится. Ей тяжело смириться с утратой любимого мужа. В какой-то момент к Элеоноре Николаевой подошел Константин Эрнст. Он обнял ее за плечи, что-то тихо сказал.
Константин Эрнст. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Cколько лет были вместе Юрий Николаев и его жена Элеонора?
В апреле этого года Юрий Николаев и его жена отметили 50-летие со дня свадьбы. Все эти десятилетия они были неразлучны. Певица Зара на прощании с Юрием Николаевым пожалела Элеонору. Она признала, что той будет очень тяжело пережить утрату.
"Он, Лялечка, это что-то вот… Они неразделимы. Я очень переживаю, как она сейчас будет", — сказала певица Зара.
Где будет похоронен Юрий Николаев
Легендарный телеведущий Юрий Николаев скончался 4 ноября, ему было 76 лет. Похоронен Юрий Николаев будет на Троекуровском кладбище. Его тело будет покоиться рядом с могилами Бориса Грачевского и Эдуарда Успенского.
Читайте также: