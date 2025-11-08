Константин Эрнст поддержал жену Юрия Николаева в трудный момент

В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Проводить легенду отечественного телевидения пришли простые поклонники и звездные друзья. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обнимал за плечи вдову Юрия Николаева, выражая таким образом свою поддержку и скорбь.

Как вела себя вдова Юрия Николаева на прощании с ним

Элеонора Николаева во время церемонии прощания сидела у гроба мужа. Она поджимала губы, было видно, как из ее глаз текут слезы. Вдова Юрия Николаева не стала покрывать голову траурным черным платком. Не пряталась она и за темными очками.

Было видно, что Элеонора Николаева еле держится. Ей тяжело смириться с утратой любимого мужа. В какой-то момент к Элеоноре Николаевой подошел Константин Эрнст. Он обнял ее за плечи, что-то тихо сказал.