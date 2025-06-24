Кончаловский на прощании с Талызиной сделал признание: "Я ее побаивался"

24 июня в Театре имени Моссовета состоялось прощание с Валентиной Талызиной. Почтить память актрисы пришли многие знаменитости.
В их числе — известный режиссер Андрей Кончаловский. На траурной церемонии он появился в сопровождении своей жены, актрисы Юлии Высоцкой.
Оба они облачились во все черное. Юлия Высоцкая не стала собирать волосы в пучок, а просто гладко причесала их. Андрей Кончаловский произнес траурную речь у гроба Валентины Талызиной. Высоцкая стояла за его спиной со скорбным лицом. Она еле сдерживала слезы. В руках Юлия держала белые каллы.
Андрей Кончаловский назвал Талызину нелегким человеком. Он признался, что побаивался звезду.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский на прощании с Валентиной Талызиной. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
"Ее можно было воспринимать как талантливого, прямого, нелегкого человека. Я ее побаивался. Мы все немножко ее побаивались. Конечно, театр будет жить. Но это будет уже немножко другой театр, в котором нет этой замечательной актрисы, Талызиной. Будем ее помнить", — пообещал 87-летний Андрей Кончаловский.
На прощании с Валентиной Талызиной своими воспоминаниями об актрисе поделились Елена Валюшкина, Любовь Руденко, Александр Яцко.
Валерий Баринов обнимал дочку Талызиной на прощании с актрисой. Он же рассказал, что еще 16 июня Валентина Талызина принимала участие в съемках программы 'Секрет на миллион' на НТВ. Она дала интервью Лере Кудрявцевой буквально за четыре дня до смерти.
Валентина Талызина умерла 21 июня. Актрисе было 90 лет. Незадолго до смерти, в марте этого года, у нее был обнаружен рак поджелудочной железы.
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