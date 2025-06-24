Кончаловский на прощании с Талызиной сделал признание: "Я ее побаивался"

24 июня в Театре имени Моссовета состоялось прощание с Валентиной Талызиной. Почтить память актрисы пришли многие знаменитости.

В их числе — известный режиссер Андрей Кончаловский. На траурной церемонии он появился в сопровождении своей жены, актрисы Юлии Высоцкой.

Оба они облачились во все черное. Юлия Высоцкая не стала собирать волосы в пучок, а просто гладко причесала их. Андрей Кончаловский произнес траурную речь у гроба Валентины Талызиной. Высоцкая стояла за его спиной со скорбным лицом. Она еле сдерживала слезы. В руках Юлия держала белые каллы.

Андрей Кончаловский назвал Талызину нелегким человеком. Он признался, что побаивался звезду.