Баринов обнял дочь Талызиной на прощании с актрисой: прижался щекой к ее руке, что-то шептал

В Театре имени Моссовета 24 июня состоялась скорбная церемония. Здесь прощались с известной актрисой Валентиной Талызиной.
Гроб с телом звезды кино и театра был установлен на сцене в зрительном зале. Рядом с ним сидели самые близкие люди Талызиной — ее дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина.
Женщины тихо плакали у гроба. Слезы они прятали под черными очками. А головы покрыли траурными темными платками.
Дочь и внучка Валентины Талызиной у гроба актрисы. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Дочь и внучка Валентины Илларионовны принимали соболезнования от коллег ныне покойной актрисы и ее поклонников.
В какой-то момент к Ксении Хаировой подошла актриса Ольга Остроумова. Она что-то тихо говорила ей. Чуть ранее к дочери Талызиной обратился Валерий Баринов. Он тепло обнял Ксению, что-то шептал ей и нежно приложил ее руку к своей щеке.
Валерий Баринов с дочкой Валентины Талызиной, Ксенией Хаировой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Валентина Талызина умерла 21 июня. Актрисе было 90 лет. Перед смертью она боролась с раком щитовидной железы.
Похоронят актрису на Ваганьковском кладбище.
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