Баринов обнял дочь Талызиной на прощании с актрисой: прижался щекой к ее руке, что-то шептал

В Театре имени Моссовета 24 июня состоялась скорбная церемония. Здесь прощались с известной актрисой Валентиной Талызиной.

Гроб с телом звезды кино и театра был установлен на сцене в зрительном зале. Рядом с ним сидели самые близкие люди Талызиной — ее дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина.

Женщины тихо плакали у гроба. Слезы они прятали под черными очками. А головы покрыли траурными темными платками.