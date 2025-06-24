Как Валентина Талызина попала в клинику неврозов после развода и почему была счастлива с Романом Виктюком

21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина. Она прожила 90 лет — долгую жизнь, в которой были знаковые работы в театре, больше сотни ролей в кино и романы с самыми яркими мужчинами.

Когда Валентина Талызина юной девушкой пришла в Театр Моссовета, на нее положил глаз худрук коллектива Юрий Завадский. Увлеченный, он баловал молодую актрису главными ролями в театре.

Первый муж Леонид Непомнящий

Спасение нашлось в лице будущего супруга Валентины Илларионовны — художника Леонида Непомнящего. С ним артиста также познакомилась в Театре Моссовета, стала встречаться. В 60-х годах вышла за него замуж. (В браке родилась дочь Ксения, впоследствии тоже актриса. Внучка Валентины Талызиной Анастасия также пошла по стопам бабушки).

Союз с Леонидом Непомнящим частично был заключен, чтобы свести на нет сплетни о Завадском. Но Талызину ждал другой подвох. Непомнящий славился своим веселым нравом и пристрастием к алкоголю.

В одном из интервью Валентина Илларионовна рассказывала "КП", что избежала алкоголизма благодаря особенностям своего организма, который не воспринимал больше четырех рюмок.

Кроме того, у актрисы была дочь Ксюша и мама. И она не могла составить компанию мужу в его увлечении. В итоге Непомнящий нашел себе спутницу, разделяющую его пристрастия, а затем переехал в Мексику.

Талызина готова была простить измену, умоляла разлучницу оставить ей супруга. Но все оказалось безуспешно. После разрыва с мужем Валентина Илларионовна попала в клинику неврозов, где провела 40 дней. А потом полностью ушла в работу.

Спустя годы, когда Леонид Непомнящий уже добился известности, он посетил Талызину и предложил написать ее портрет. Валентина Илларионовна заплатила за работу две тысячи долларов.

"Он всю жизнь упрекал меня, что я живу с ним ради денег, — поясняла актриса. — А теперь я могу сама заплатить за портрет. Вообще, я благодарна ему за то, что он ушел. Когда я осталась одна и поняла, что могу полагаться только на себя, только тогда я состоялась в профессии".

Любовник Леонид Марков

Также у Валентины Талызиной случился роман с актером Леонидом Марковым. Выразительный голос, пронзительный взгляд, образ загадочного мужчины… Как было не влюбиться в такого человека?

Тем более Марков был постоянным партнером Талызиной по театральным постановкам. Их взаимный интерес не остался незамеченным коллегами, что вызвало волну пересудов.

Однако этот всплеск эмоций быстро утих. Во многом это было связано с тем, что Марков был женат, имел крутой нрав и также любил выпить.